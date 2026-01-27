Avanzado ya el primer mes del año, el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” mantiene una grilla de actividades más que interesantes para que vecinos y vecinas de todas las edades puedan desarrollar diversas actividades deportivas de manera gratuita.

Para esta temporada estival, desde la dirección general de Deportes se ha dispuesto la continuidad de buena parte de las actividades que se llevan a cabo durante el año aunque ajustadas en cuanto a los horarios debido a la variable climática.

“El Microestadio Municipal es un lugar en donde el deporte se vive con todo. Con muchas disciplinas deportivas, canchas para distintos deportes y pistas atléticas, este lugar permite que muchísimos vecinos practiquen y se preparen para competir y representar al distrito. Es una alegría ver que durante todo el año se llena de pilarenses que lo disfrutan”, destacó el intendente Federico Achával, quien recorrió el predio y conversó con los vecinos.

En el mismo sentido, el director general de Deportes, Fernando Trillo, destacó “el trabajo de todo el equipo de Deportes para ofrecerle a todos nuestros vecinos y vecinas la posibilidad de practicar 16 disciplinas deportivas para todas las edades y, como siempre lo hacemos, en forma completamente gratuita”. “No solo se mantienen los vecinos que concurren todo el año sino que, fundamentalmente por cuestiones de tiempo, también se suman muchos vecinos nuevos y eso es una gran alegría”, agregó.

Las y los interesados pueden recabar más información en el Microestadio Municipal de lunes a viernes de 8 a 15 o en su defecto, concurrir directamente en los días y horarios en que se lleva adelante la actividad elegida.

Agenda

La Escuela Municipal de Yoga desarrolla sus clases en cinco horarios: los lunes y jueves de 8 a 9 y también por la tarde, a partir de las 18.

Por su parte, las clases de Zumba impartidas por las profesoras Érika y Nancy se llevan a cabo los lunes y miércoles de 9.30 a 10.30, mientras que las de Aerobox, GAP, Funcional y Entrenamiento tienen lugar los martes y jueves entre las 9 y las 10.30.

La Escuela Municipal de Atletismo también mantiene un ritmo de tres largos entrenamientos semanales. Las clases, para todas las edades, se llevan a cabo los lunes, martes y jueves, siempre de 18 a 20.

También se ha reiniciado la acción de la Escuela Municipal de Handball para sus divisiones inferiores. Los niños de 8 a 11 años practican los martes y jueves a las 9, mientras que los chicos y chicas de 12 a 15 años lo hacen los martes y jueves a las 10. Las categorías formativas más grandes y los y las Mayores recomenzarán sus trabajos en las próximas semanas.

La exitosa Escuela Municipal de Taekwondo tiene sus entrenamientos los martes y viernes de 17 a 19, en tanto la Escuela Municipal de Hockey desarrolla sus tareas en horarios estival: martes y jueves de 18.30 a 20.30.

Las clases de Ritmos Urbanos tienen lugar todos los martes y viernes a las 18, la Escuela Municipal de Beach Voley, un clásico de cada verano, trabaja a cancha llena los martes y jueves de 18 a 20, mientras que los martes se completan con la Escuela Municipal de Básquet Infantil, que trabaja de 19 a 20.30.

Los miércoles y viernes de 8 a 10, la cancha principal del “Rusticucci” es utilizada para las clases de Newcom (actividad exclusiva para la tercera edad) y a continuación, de 10 a 12, ese mismo escenario recibe las clases de la Escuela Municipal de Voley.

La Escuela Municipal de Fútbol Femenino tiene agendados sus prácticas los miércoles y viernes de 18 a 20, en tanto la Escuela Municipal de Fútbol Mixto (para niños y niñas de 6 a 12 años) entrena los sábados de 9 a 11.

La grilla se completa con las prácticas de Básquet para Adolescentes (15 a 18 años) que se llevan a cabo los jueves de 19 a 20.30 y las de Básquet para Adultos (19 a 30 años), que tienen lugar los jueves de 20 a 21.

