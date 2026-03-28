El año 2026 del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y el Polideportivo Municipal de Pilar ya está definitivamente en marcha, con una amplia y renovada oferta deportiva.

Es que en relación a lo ocurrido el año pasado, la grilla se ha vuelto a agrandar, manteniendo las clases de las disciplinas que ya tenían un lugar (en varios casos desde hace muchos años) y sumando nuevos deportes que llevarán a vecinos de todas las edades a nuevas experiencias.

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“Estamos muy contentos porque, como viene sucediendo desde el inicio de nuestra gestión, hemos cerrado una grilla de actividades que consideramos completa, multidisciplinaria y muy atractiva para nuestro Microestadio y Polideportivo de Pilar. Tendremos 19 disciplinas con clases gratuitas para todas las edades por lo que estamos convencidos que, como es habitual, las mismas tendrán una gran respuesta por parte de los vecinos y vecinas”, remarcó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

En este 2026, en el “Rusticucci” seguirán dictándose clases de deportes con mucha tradición en este espacio como el Programa de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad (PCD), Atletismo, Yoga, Zumba, Handball, Hockey, Fútbol Femenino y Voley.

“Además, le daremos continuidad a disciplinas que sumamos el año pasado y tuvieron gran repercusión como Tela, Básquet Infantil, la Escuela Recreativa de Fútbol Mixto, Ritmos Urbanos y Taekwondo”, sumó Trillo.

También continuarán las clases Entrenamiento, que incluyen Funcional, Aerobox, Localizada

Glúteos, Abdomen y Piernas (GAP). Y se suman la Gimnasia Aeróbica y el Básquet para Adultas.

Recordamos que, durante el año, el “Rusticucci” recibe diversas competencias como las Ligas Municipales de Futsal Miss 30, Taekwondo, Handball y Voley.

Polideportivo

A lo largo de todo el año será extenso e intenso el trabajo en los diferentes espacios del Polideportivo Municipal de Pilar.

Por ejemplo, allí tendrá continuidad el trabajo del nacionalmente reconocido Programa de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad (PCD), que es para mayores de 14 años, y cumple con sus encuentros los lunes y miércoles de 16.30 a 18.30 y los sábados de 10 a 12.

El staff docente de este Programa lo integran Jorge Suárez, Iván Mancini, Marcelo Guerrero, Romina Heredia, Omar Leiva, Luján Quaranta Y Ximena Gómez.

La Escuela Municipal de Atletismo mantiene sus prácticas los lunes, martes y jueves. Los y las Mini (6 a 11 años) entrenan los lunes y miércoles a las 17.30 y los jueves desde las 17, mientras que los atletas a partir d los 12 años trabajan los lunes y jueves a las 18 y los martes a las 17. Los docentes son Valeria Paz y Pablo Chionetti.

Por su parte, la tradicional Escuela Municipal de Hockey entrena los martes y jueves de 16.30 a 20, a las órdenes de los profesores Andrea Acciari, Juan Digiglio, Ignacio Martínez, Luciana Mazzarelli y Érica Galarza. Los y las mayores de 13 años (Quinta, Sexta, Séptima, Mayores Femenino y Masculino) tienen sus encuentros a las 16.30 y los de 6 a 12 años (Octava, Novena y Décima) desde las 17.30.

Además, los martes a las 17 y los sábados a las 10 tendrá sus prácticas la Escuela Municipal de Fútbol Femenino, para chicas de 6 a 18 años, en tanto la Escuela Recreativa de Fútbol Mixto (6 a 18 años) se encuentra los sábados de 10 a 12. Esos dos espacios son conducidos por los entrenadores Roque y Magalí Benítez.

Rusticucci

En el Microestadio Municipal, la Escuela Municipal de Handball continuará con una gran cantidad de horarios para todas las edades. En la rama masculina, dirigida por los profesores Maximiliano Almirón y Braian Vergara, los Infantiles (10 a 12 años) entrenan los martes a las 19 y los miércoles a las 18, los Menores (12 a 14), Cadetes (14 a 16) y Juveniles (16 a 18) practican los lunes a las 20 y miércoles a las 19, mientras que Cadetes y Juveniles suman los viernes a las 19 y los Juniors (18 a 21 años) los viernes a las 21. Los Mayores (más de 21 años) entrenan los lunes y miércoles a las 21.30 orientados por Daniel Rotela.

Por su parte, las inferiores femeninas (dirigidas por Camila Duhau) también tienen tres días de trabajo: las Infantiles y Menores se encuentran los lunes, miércoles y viernes a las 17.30, las Cadetas y Juveniles los lunes, miércoles y viernes desde las 19, en tanto las Mayores (cuyo DT es Martín Umbert) lo hacen los lunes, miércoles a las 21 y los viernes a las 21.30.

Finalmente, la categoría Mini Mixta lo hace los lunes a las 18

Tras el éxito de los últimos años, proseguirán las clases de Yoga, que son dictadas por la profesora Mariela Martínez, apuntan a mayores de 15 años y se desarrollan los lunes y jueves a las 8 y a las 18.

Los entrenamientos de la Escuela Municipal de Voley, que tiene como docentes a mariano cecchi y Nahuel Barreiro, se desarrollan los martes y jueves. Los martes a las 18 entrenan chicos y chicas de 12 a 15 años y a las 19 lo hace el grupo de 16 a 19 años.

Además, los jueves a las 17 trabajan en forma conjunta los jugadores de 12 a 19 años.

Por su lado, la Escuela Municipal de Taekwondo agendó sus entrenamientos para los martes y viernes. Los artistas marciales de 6 a 11 años practican los martes a las 17.30 y los viernes a las 17, en tanto los mayores de 12 años lo hacen los martes a las 18.30 y los viernes a las 18. El instructor es Ramiro San Juan.

Este año también habrá múltiples estímulos para los y las amantes del Básquet. Las clases de Básquet Infantil (6 a 12 años) se concretan los martes a las 19 y son impartidas por Lautaro Aguilar y Marcelo Guerrero, mientras que las de Básquet Adultas Femenino (mayores de 19 años) tienen lugar los martes y viernes a las 21 y son dictadas por el reconocido Daniel Oroná.

La Gimnasia Aeróbica se suma este año de la mano de la profesora Gisela Valejos, con clases para mayores de 14 años los martes a las 19.30 y los jueves a las 17, mientras que las ya populares clases de Funcional, GAP, Aerobox y Localizada que dicta la profesora Daniela Julio son los lunes y viernes de 9.30 a 11 y los martes de 14 a 15.30.

Las clases de Tela duplican sus horarios. Para alumnos y alumnas de 13 a 18 años tienen lugar los lunes a las 16.30 y los miércoles a las 18, en tanto para el grupo de 7 a 12 años son los lunes a as 17.30 y los miércoles a las 19.

Las de Ritmos Urbanos que conduce la profesora Carla Spinetta se llevan a cabo los viernes a las 17.30 para vecinos de 6 a 12 años, a las 18.30 para el grupo de 13 a 16 años y a partir de las 19.30 para los mayores de 17 años. Por último, Érika Spinetta brinda las clases de Zumba (+16 años) los lunes y viernes a las 13.30.