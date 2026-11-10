El deporte y la educación se unieron una vez más en una nueva edición de la maratón “Peruzzotti Corre”, una iniciativa que cuenta con el impulso del Municipio de Pilar.

La jornada contó con el acompañamiento del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

En el evento participaron, de la mano de la Secretaría de Educación de la Comuna, estudiantes de distintos niveles educativos y familias.

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La actividad deportiva tuvo lugar en el Club Municipal Peruzzotti. Allí, el jefe comunal felicitó a todos los participantes y destacó: “Estamos muy contentos de impulsar estas actividades junto a la comunidad educativa. Para nosotros, el deporte es una política pública central y es una alegría ver cómo se promueve desde las escuelas”.

Por su parte, Laurent agregó: “Vinimos al club a compartir esta actividad deportiva con estudiantes de diferentes niveles educativos. Para nosotros la educación y el deporte son muy importantes y es una alegría generar estos espacios”.

En tanto, Peralta manifestó: “Esta actividad que estamos compartiendo en Peruzzotti, y que se replica en los distintos barrios de Pilar, busca promover la actividad física, los hábitos saludables y el encuentro entre las escuelas, las familias y la comunidad”.

En la actividad también estuvo presente el secretario de Educación, Damián Espíndola.

