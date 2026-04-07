El Club Municipal Del Viso presentó su oferta deportiva para 2026
La entidad confirmó la grilla de disciplinas para esta temporada. Hay propuestas para todas las edades, siempre con participación gratuita.
Las actividades especiales preparadas para la temporada estival ya han quedado atrás y ya se pusieron en marcha las actividades dictadas por la dirección general de Deportes en el Club Municipal de Del Viso.
“Estamos más que conformes y contentos porque hemos logrado conformar una grilla más que interesante y con propuestas para todas las edades. No dudamos que, como viene ocurriendo desde el inicio, cada una de las clases se verá repleta de vecinos y vecinas”, destacó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.
La oferta deportiva en el Club Municipal Del Viso abarca una decena de disciplinas, dirigidas a vecinos y vecinas de todas las edades, que se desarrollarán en cinco espacios de la entidad ubicada en Polonia 6889.
Los y las interesadas en sumarse a estas propuestas deben acercarse en los días y horarios de clase de la actividad elegida o en su defecto también pueden recabar más información a través del WhatsApp de #MiMuni : 11-5-238-6864.
Oferta
En el Microestadio, las clases de Patín Artístico que conduce la profesora Aldana
Manassalli se desarrollan los lunes y viernes de 17 a 21. A las 17 entrenan los chicos del nivel Intermedio, a las 18 los del nivel Inicial Mayores de 6 años, desde las 19 el nivel Avanzado y a las 20 el nivel Avanzado y Mayores.
Las prácticas de Taekwondo, dirigidas por el instructor Iván Ibañez, tienen lugar los martes y jueves de 19 a 21. El primer turno, de 19 a 20, entrenan los niños de 6 a 12 años y de 20 a 21 los mayores de 12 años.
Las clases de Zumba (las profesoras son Nancy Acuña y Érika Spinetta) tienen lugar los lunes y miércoles a las 9.30 y son para mayores de 18 años.
Los entrenamientos de la Escuela Municipal de Vóley se concretan los martes y jueves de 17 a 19. La primera hora es para chicos de 12 a 15 años y la segunda para jóvenes de 16 a 20 años.
Además, los miércoles a las 17 entrenan los jóvenes de 12 a 15 años, a las 18 el grupo de 16 a 18 años y desde las 19.30 los mayores de 18 años. Por su parte, las clases de Newcom (disciplina exclusiva para la tercera edad) son los martes y viernes de 10 a 12.
Otras disciplinas desarrollan sus actividades en el Salón de Usos Múltiples (SUM) 1 de la entidad delvisense. Las clases de Ajedrez, dirigidas a mayores de 7 años, son impartidas por el Maestro Boris Papez.
Por su lado, el reconocido profesor Roque Chico encabeza los encuentros de Aerobox, que tienen lugar los martes y jueves desde las 18. Es una actividad para mayores de 14 años.
Las clases de Hockey, todo un clásico, se efectúan en la cancha de pasto sintético los martes y jueves de 18 a 21.
El desglose es el siguiente: a las 18 practican los chicos de 6 a 9 años, desde las 19 lo hacen los de 10 a 12 años, en tanto a las 20 comienzan las clases de los mayores de 12 años.
Finalmente, en las canchas azules, se dictan las clases de las Escuelas Municipales de Fútbol y Handball.
Los entrenamientos de Fútbol, dictados por el profesor Ricardo Odato, tienen lugar los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. Los lunes a las 18 entrenan los chicos de 8 a 9 años, a las 19 lo hacen los de 11 a 12 años y a las 20 los mayores de 15 años. Los miércoles a las 18 practican los niños de 6 a 9 años, a las 19 los de 10 a 12 años y a las 20 practican los de 13 a 15 años.
Por último, los viernes a las 18 practican los chicos de 6 a 9 años, a las 19 los de 9 a 10 años y a las 20 los mayores de 13 años.
La Escuela Municipal de Handbal, orientada por el profesor Daniel Rotela, se encuentra los martes y jueves a las 18 para chicos de 8 a 13 años, en tanto a partir de las 19 entrenan los de 14 a 18 años y a las 20 lo hacen los mayores de 18 años.