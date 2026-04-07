Las actividades especiales preparadas para la temporada estival ya han quedado atrás y ya se pusieron en marcha las actividades dictadas por la dirección general de Deportes en el Club Municipal de Del Viso.

“Estamos más que conformes y contentos porque hemos logrado conformar una grilla más que interesante y con propuestas para todas las edades. No dudamos que, como viene ocurriendo desde el inicio, cada una de las clases se verá repleta de vecinos y vecinas”, destacó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

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La oferta deportiva en el Club Municipal Del Viso abarca una decena de disciplinas, dirigidas a vecinos y vecinas de todas las edades, que se desarrollarán en cinco espacios de la entidad ubicada en Polonia 6889.

Los y las interesadas en sumarse a estas propuestas deben acercarse en los días y horarios de clase de la actividad elegida o en su defecto también pueden recabar más información a través del WhatsApp de #MiMuni : 11-5-238-6864.

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En el Microestadio, las clases de Patín Artístico que conduce la profesora Aldana

Manassalli se desarrollan los lunes y viernes de 17 a 21. A las 17 entrenan los chicos del nivel Intermedio, a las 18 los del nivel Inicial Mayores de 6 años, desde las 19 el nivel Avanzado y a las 20 el nivel Avanzado y Mayores.

Las prácticas de Taekwondo, dirigidas por el instructor Iván Ibañez, tienen lugar los martes y jueves de 19 a 21. El primer turno, de 19 a 20, entrenan los niños de 6 a 12 años y de 20 a 21 los mayores de 12 años.

Las clases de Zumba (las profesoras son Nancy Acuña y Érika Spinetta) tienen lugar los lunes y miércoles a las 9.30 y son para mayores de 18 años.

Los entrenamientos de la Escuela Municipal de Vóley se concretan los martes y jueves de 17 a 19. La primera hora es para chicos de 12 a 15 años y la segunda para jóvenes de 16 a 20 años.

Además, los miércoles a las 17 entrenan los jóvenes de 12 a 15 años, a las 18 el grupo de 16 a 18 años y desde las 19.30 los mayores de 18 años. Por su parte, las clases de Newcom (disciplina exclusiva para la tercera edad) son los martes y viernes de 10 a 12.

Otras disciplinas desarrollan sus actividades en el Salón de Usos Múltiples (SUM) 1 de la entidad delvisense. Las clases de Ajedrez, dirigidas a mayores de 7 años, son impartidas por el Maestro Boris Papez.

Por su lado, el reconocido profesor Roque Chico encabeza los encuentros de Aerobox, que tienen lugar los martes y jueves desde las 18. Es una actividad para mayores de 14 años.

Las clases de Hockey, todo un clásico, se efectúan en la cancha de pasto sintético los martes y jueves de 18 a 21.

El desglose es el siguiente: a las 18 practican los chicos de 6 a 9 años, desde las 19 lo hacen los de 10 a 12 años, en tanto a las 20 comienzan las clases de los mayores de 12 años.

Finalmente, en las canchas azules, se dictan las clases de las Escuelas Municipales de Fútbol y Handball.

Los entrenamientos de Fútbol, dictados por el profesor Ricardo Odato, tienen lugar los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. Los lunes a las 18 entrenan los chicos de 8 a 9 años, a las 19 lo hacen los de 11 a 12 años y a las 20 los mayores de 15 años. Los miércoles a las 18 practican los niños de 6 a 9 años, a las 19 los de 10 a 12 años y a las 20 practican los de 13 a 15 años.

Por último, los viernes a las 18 practican los chicos de 6 a 9 años, a las 19 los de 9 a 10 años y a las 20 los mayores de 13 años.

La Escuela Municipal de Handbal, orientada por el profesor Daniel Rotela, se encuentra los martes y jueves a las 18 para chicos de 8 a 13 años, en tanto a partir de las 19 entrenan los de 14 a 18 años y a las 20 lo hacen los mayores de 18 años.

