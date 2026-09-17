El Ajedrez de Pilar clasificó a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, tras la Etapa Regional disputada en General Rodríguez, con Diana Carmona como la gran figura de la delegación en la categoría Sub 16 femenino.

La competencia reunió a los campeones de cada categoría de los 10 distritos que integran la Región 6 del certamen, y tuvo un nivel deportivo más que importante.

Punta a punta hacia Mar del Plata

Diana Carmona ganó su torneo de punta a punta en la Sub 16 femenino y se clasificó para viajar a Mar del Plata, donde disputará la Final Provincial. De esta manera, Pilar volvió a coronarse en esa divisional.

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Una disciplina histórica para Pilar

Fernando Trillo, director general de Deportes de Pilar, se refirió al desempeño de la delegación local: "El ajedrez es una disciplina histórica para Pilar en los Juegos Bonaerenses. Históricamente nuestros jóvenes y adultos mayores han tenido excelentes desempeños y hasta medallas en Mar del Plata, y este año no fue la excepción. Nuestros jóvenes se lucieron en General Rodríguez y estamos muy contentos con eso. Felicitaciones a todos nuestros representantes", destacó.

Buenas producciones

El resto de los ajedrecistas que representaron a Pilar también tuvo desempeños interesantes, con segundos y terceros puestos, aunque no logró completar el objetivo de clasificarse a la Final Provincial.

El certamen se disputó en la Casa de la Cultura de General Rodríguez, bajo el formato de todos contra todos, con Enrique Contessotto, profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez de General Rodríguez, como árbitro general.