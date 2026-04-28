Un deportista pilarense busca apoyo económico para poder participar y representar al distrito y al país en los Juegos Panamericanos Universitarios que se disputarán en Perú.

Se trata de Tomás Castelli Fernández quien fue seleccionado, a través de la Federación Universitaria Argentina (FEDUA), para participar en la disciplina de beach vóley.

La competencia, denominada oficialmente como FISU América Games, tendrá lugar en la ciudad de Lima y se desarrollará entre el 20 de julio y el 1 de agosto, y es considerada como uno de los eventos más importantes del deporte universitario continental.

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Sin embargo, la presencia de Tomás depende de que logre reunir los fondos para el pago del viaje y la estadía. Hasta el momento debe reunir 2100 dólares para la estadía en Perú, además de otros 800 dólares para el vuelo.

“Tomás comenzó a jugar vóley a los 8 años en Presidente Derqui y desde entonces siempre representó al Municipio de Pilar en Beach Voley, fue entrenado por el profesor Arturo Carey y ha logrado salir campeón en varios torneos locales y también en los Juegos Bonaerenses”, destacaron desde el entorno familiar del joven deportista.

Para poder llegar al objetivo, la familia de Tomás se encuentra realizado distintas acciones como rifas y sorteos para poder reunir los fondos.

El joven tiene frente a sí “una oportunidad muy importante”, destacaron sus familiares y resaltaron el empeño de Tomás para continuar entrenando y al mismo tiempo avanzar con sus estudios universitarios.

Actualmente, el joven está estudiando en la Universidad del Salvador la carrera de Martillero Público y Corredor Universitario.

En el plano deportivo, Tomás jugó en clubes como Club Ciudad de Buenos Aires, Sinergia y en la tira A del Club Bella Vista. Y actualmente forma parte de Sportivo Pilar.

“Para Tomás, el vóley lo es todo. Tanto el vóley indoor como el beach vóley son su verdadera pasión, disciplina que sostiene con compromiso desde muy chico. Ojalá podamos contar con el apoyo para ayudarlo a cumplir este gran sueño”, expresó Margarita Fernández, su mamá.

Se puede colaborar en el siguiente Alias: Tomicf.mp (Tomás Castelli Fernández).