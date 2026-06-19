Luego del éxito notable de las ediciones anteriores, en los próximos días, el Municipio, a través de la dirección general de Deportes pondrá en marcha un nuevo Curso de Árbitro de Fútbol.

La cursada de este nuevo espacio comenzará el martes 30 de junio y se desarrollará en la sede del club Argentinos de Del Viso (Ituzaingó 8601, Del Viso) y la participación será completamente gratuita.

La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 29 y debe hacerse a través de la app #MiMuni al WhatsApp 15-5-238-6864. Las clases se dictarán los martes de 18 a 22 y comenzarán el martes 30.

“Es un gran orgullo y una enorme alegría pone ren marcha una nueva edición del Curso de Árbitro de Fútbol que tan buena recepción ha tenido en las ediciones anteriores y es permanentemente pedido por vecinos de todas las localidades. Siempre, desde el inicio de nuestra gestión y con el acompañamiento del intendente Federico Achával, hablamos de la intención de ofrecer espacios de formación y capacitación, y con este curso potenciamos el camino en ese sentido”, destacó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo. Y remarcó que la iniciativa “es para vecinos de ambos sexos, siempre que sean mayores de 18 años, y entrega título oficial”.

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En ese sentido, Trillo remarcó que el curso entrega la chance de una rápida salida laboral, con la posibilidad de dirigir Torneos Regionales, del Consejo Federal e iniciar una Carrera dentro de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Es un programa de formación de jueces especializados en futbol, orientada a vecinos del distrito que quieran incursionar en el arbitraje. También, porque no, está dirigido a quienes se encuentran trabajando y pretenden perfeccionarse”, sumó Trillo.

El objetivo central del curso pasa por formar teórica y técnicamente a los aspirantes a árbitros de futbol, generando una rápida y amplia salida laboral dentro de una actividad que se proyecta tanto recreativa como profesionalmente en certámenes oficiales y privados de diversa índole.

“Prácticamente a diario nos encontramos con muchos de los alumnos de los cursos anteriores, quienes ya están trabajando y lo hacen de muy buena manera. Esa también es una gran satisfacción”, consideró Trillo.

Uno de los encargados del dictado del curso es el reconocido Mariano Ascenzi, quien se desempeña desde 2009 en el ámbito de la AFA y cuenta con experiencia en todas las categorías del fútbol argentino. Además dirige el Colegio de Árbitros de la Liga Escobarense de Fútbol.

Cursada

El plan de estudios prevé una cursada de un año y medio, es decir lo que resta de este 2026 y todo el 2027.

“El plan de estudios, por supuesto, abordará todo el reglamento de fútbol 11 pero también abordaremos otras naciones y, por ejemplo, también capacitaremos en fútbol playa, una discipina que viene creciendo de manera sostenida, contó Ascenzi. “También brindaremos táctica y estrategia del árbitro y la preparación fisica del árbitro”, sumó.

Además, durante la cursada habrá actividades especiales como la participación de una profesora de Coaching Deportivo orientado al arbitraje y charlas brindadas por árbitros de Primera division.

“Ya en los próximos meses se sumará un instructor del Consejo Federal y la idea es que, con el título, los aspirantes puedan dirigir torneos Regionales”, reforzó Ascenzi.

Inscripción

El nuevo Curso para Árbitro de Fútbol que organizada la dirección general de Deportes es gratuito y para mayores de 18 años. La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 29 de junio y el inicio de clases será el martes 30 La cursada será los martes de 18 a 22 en el Club Argentinos de Del Viso (Ituzaingó 8601). Los interesados en conocer más detalles o anotarse deben enviar “Deportes” al Whatsapp de #MiMuni 11-5238-6864.