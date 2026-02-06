En el marco del avanzado receso veraniego y en la previa de una nueva temporada de la Escuela Municipal de Hockey y la Liga Municipal de esa disciplina, la Comuna, a través de la dirección general de Deportes, lanzó un nuevo Curso de Arbitraje de Hockey sobre Césped.

La actividad, que se desarrollará por completo bajo formato presencial en las instalaciones del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, es completamente gratuita y será intensiva, extendiéndose por varios encuentros durante marzo, combinando actividades teóricas con prácticas. La fecha de inicio es la del 3 de marzo.

El curso apunta a la participación de vecinos y vecinas mayores de 18 años que tengan o no formación arbitral y aparece también como una interesante salida laboral para quienes lo tomen.

Puede interesarte

“Siempre, desde el inicio de nuestra gestión reiteramos que nuestro trabajo apunta al crecimiento integral del deporte en Pilar y a la capacitación de todos los estamentos de la estructura deportiva local. Y en ese marco, consideramos que es clave la formación deportiva de aquellas personas que tienen la capacidad de llevarlo adelante”, explicó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El titular de la oficina deportiva comunal recordó que “es el tercer curso dirigido a la capacitación de árbitros de hockey ya que el primero lo hicimos durante la pandemia por Covid-19 y fue totalmente virtual. El segundo lo dictamos en forma presencial para esta misma fecha del año pasado”. “En ambos tuvimos una gran respuesta y no dudamos que en esta oportunidad la repercusión también será muy importante”, agregó.

Trillo informó que el curso tendrá una duración de entre ocho y 10 encuentros, conteniendo dos estímulos semanales, los martes y jueves de 18 a 20.30, siempre en el “Rusticucci” (Polideportivo Municipal de Pilar). Las clases serán dictadas por el staff docente de la Escuela Municipal de Hockey y la árbitra Yanina Ligorria. Los particpnates harán practices en partidos de la Liga Municipal de Hockey.

El curso, dirigido a mayores de 18 años de ambos sexos, también entregará una herramienta valiosa como salida laboral, ya que los árbitros de hockey son muy requeridos para impartir justicia en torneos de diversa índole. “Una vez aprobado, los egresados podrán, por ejemplo, arbitrar en ligas sociales, colegiales, intercountries y hasta metropolitanas”, sintetizó Trillo.

La inscripción, que ya está abierta, es completamente gratuita y se debe realizar a través del WhatsApp de #MiMuni , al teléfono 11-15-5-238-6864. Los interesados pueden recabar más información en las redes sociales de la dirección de Deportes: @deportespilar en Instagram, /DeportesPilar en Facebook y @DeportesPilar en Twitter. Los cupos son limitados.

“Estamos muy contentos con la posibilidad de realizar este nuevo curso, que constará de clases teórico-prácticas y finalizará con una evaluación. La inscripción ya está abierta pero como los cupos son limitados, le recomendamos a los y las interesados que completen el formulario de inscripción a través de #MiMuni” , indicó la profesora Andrea Acciari, una de las integrantes del staff docente de la Escuela Municipal de Hockey.” La inscripción cerrará el sábado 28 de febrero.

“El espacio es para todos. Para que los árbitros puedan resolver dudas y fortalecer su conocimiento y también para los que se quieran sumar a esta actividad”, sumó la docente. En el mismo sentido, Acciari subrayó: “Pretendemos reforzar el arbitraje en la Liga, queremos ajustarlo y darle a los árbitros la chance de que se continuen capacitando ya la gente de la Liga darle mejores árbitros”.

Pilar cuenta con una ya afianzada Liga Municipal de Hockey, en la que intervienen más de 3.500 chicas, chicos, jóvenes y adultos. El año pasado la animaron 18 clubes e instituciones de todo el distrito e incluso algunos de partidos vecinos, que ven en la competencia local un certamen serio, bien organizado y de creciente nivel deportivo.

Inscripción

El Curso de Arbitraje de Hockey sobre Césped es gratuito, para mayores de 18 años y comenzará el martes 3 de marzo. Las y los interesados deben inscribirse en el WhatsApp de #MiMuni al 11-5-238-6864. Además se puede recabar más información o despejar dudas en las redes sociales de la dirección de Deportes: @deportespilar en Instagram, /DeportesPilar en Facebook y @DeportesPilar en Twitter. El plazo de inscripción finalizará el sábado 28 de febrero.