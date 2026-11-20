En las instalaciones del Club Municipal Peruzzotti se desarrolló la entrega de diplomas a los egresados del primer Curso de Formación Docente en Ajedrez que fue impulsado y organizado por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

La actividad fue encabezada por el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales, quien estuvo acompañado por el Maestro Boris Paez, uno de los docentes de la Escuela Municipal de Ajedrez y quien tuvo a su cargo el dictado del espacio formative.

El curso, completamente gratuito, tuvo más de 120 inscriptos, comenzó el pasado 5 de agosto y se extendió a lo largo de tres meses en dependencias del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”.

Fueron 12 clases de cuatro horas cada una esparcidas en tres meses y organizadas en tres unidades temáticas que abordaron aspectos pedagógicos, metodológicos y técnicos vinculados a la enseñanza del ajedrez.

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“Con el permanente acompañamiento del intendente Federico Achával, vamos a seguir impulsando espacios de formación, capacitación e, incluso, una importante salida laboral. Por eso, estamos muy contentos por la repercussion que ha tenido el curso y no dudamos que las herramientas adquiridas contribuirán en todos los egresados para un mejor desempeño de la tarea docente”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

En el mismo sentido, Papez trazó un escenario de la creciente relevancia del ajedrez como herramienta formativa y de la importancia que han adquirido los docentes de la materia.

“El ajedrez es un recurso educativo y pedagógico importante en tanto que brinda una serie de herramientas y recursos para poder pensar mejor, de manera ordenada y para tomar mejores decisiones. También estimula la concentración y todo eso lo hace jugando”, remarcó.

“El hecho de aprender jugando, es muy útil en términos pedagógicos porque se presentan circunstancias y problemas en el plano del juego que mas adelante se presentarán en el plano de la vida y tienen que ver con el análisis de situaciones y la toma de decisiones en momentos en los que nadie puede decidir por vos”, agregó.

Ese creciente reconocimiento de la importancia del ajedrez como recurso educativo genera una demanda de profesores en las escuelas pero a esa demanda no le sigue un crecimiento de la oferta de profesores de ajedrez. “No hay instituciones que formen profesores de ajedrez, hay jugadores que ejercen la docencia sin formación docente. En términos de contenidos esta bien pero no hay instancia de formación de profesores”, graficó Papez.

Ante eso, el Maestro precisó que “el objetivo del curso básicamente fue poder paliar en parte este vacío para darle a nuestros alumnos herramientas pedagógicas, metodológicas y prácticas para que puedan ejercer la docencia en ajedrez”. “Uno diría que todo este diagnóstico se vio confirmado cuando a partir del lanzamiento del curso se anotaron más de 100 personas en pocos días”, completó.

Finalmente, los egresados del curso, que recibieron su diploma, fueron Karin Ambrosius, Fernando Santillán, Jorge Achar, Leonardo Giménez, Elio Aguirre, Lucas Carulli, Luís Del Valle, Franco Gómez, Ulises Grendelmeier, Santino Lacomba Konzen, Elías Martínez, Guadalupe Mayeregger, Mauricio Méndez, Yanina Olmos, Damián Páez, Carlos Rojas, Franco Saracho, Enzo Tommasone, Franco Cazón Mamani, Aurelio Del Río, Rosa Luna, Sofía Morinico, Flavio Rodríguez, Nicolás Sanduay, Sebastián Vera, Kevin Villaverde, Elena Vera, Oscar Gómez, Ana Laura Marín, Eduardo Pedernera, Maximiliano Valle, Agustín Busch e Iván Bellone

Para aprobar el curso, todos ellos debieron cumplimentar una serie de requisites como haber asistido al 80% de las clases, participar en las mismas y preparar y presentar una clase de ajedrez en el último encuentro.