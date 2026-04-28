El 1° de marzo, en el Kartódromo Internacional de Zárate, Lucas Rocca se consagró campeón del Sudamericano de Rental Kart organizado por Kart ZN y, con esa victoria, aseguró su pasaje al KWC 2026, el Mundial de Rental Kart que se disputará en Dinamarca.

La competencia que le abrió las puertas del mundo reunió a pilotos de alto nivel de toda la región. Rocca se impuso en una prueba donde todos los participantes corren en las mismas condiciones: con karts provistos por la organización, sin ventajas de equipamiento.

Puede interesarte

Esa igualdad técnica es precisamente lo que hace al KWC una de las competencias internacionales más exigentes y reconocidas del karting rental.

Del kartódromo de Zárate al mapa internacional

Rocca empezó a correr en 2017 en el mismo kartódromo donde nueve años después se clasificó al mundo. Desde ese debut fue acumulando rodaje en distintas categorías, alternando karting propio con rental kart. En 2020 llegó al subcampeonato en Kart Plus, una de las marcas de su crecimiento antes de alcanzar la clasificación mundialista.

"Es un orgullo enorme poder representar a la Argentina en un mundial. Ganar el Sudamericano y conseguir esta clasificación fue algo muy importante para mí. Ahora el objetivo es prepararme de la mejor manera para llegar fuerte a Dinamarca", expresó el piloto pilarense.

El preparador que también trabajó con Colapinto

La preparación física de Rocca de cara al KWC corre por cuenta de Claudio Pérez, entrenador con trayectoria en el automovilismo argentino que también trabajó en la puesta a punto de Franco Colapinto. El trabajo se lleva adelante en el gimnasio La Palmera, de Pilar.

Fórmula 1100

Además del desafío mundialista, Rocca tendrá una nueva experiencia competitiva en el corto plazo: debutará como piloto invitado en la Fórmula 1100 Bonaerense, categoría de fórmulas en la que correrá por primera vez. La invitación llegó de parte de Francisco Humada, piloto de la categoría y también oriundo de Pilar.

Ambos comparten entrenamientos en el Autódromo Virtual Pilar, espacio local dedicado a simuladores de manejo donde continúan sumando kilómetros virtuales para afinar la técnica.