Se dieron a conocer los precios de las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, que se realizará el próximo 26 de abril en Palermo, en una presentación que promete llevar el espíritu de la Fórmula 1 a las calles de la Ciudad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las ubicaciones estarán divididas en distintos sectores con valores diferenciados. Las tribunas Motorola (Dorrego), Latin Securities (Libertador) y Mercado Libre (Monumento) tendrán un precio de $180.000, mientras que la tribuna YPF costará $80.000. Esta última será de pie, mientras que el resto de las ubicaciones serán sin numerar.

La preventa exclusiva comenzará este lunes a las 16:00, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés utilizando la tarjeta de crédito de Mercado Pago. En tanto, la venta general se habilitará a partir del 7 de abril a las 16:00, con todos los medios de pago disponibles, aunque se mantendrá el beneficio de financiación para quienes utilicen la misma tarjeta.

Puede interesarte



Las entradas no incluyen el costo de servicio, pero sí contemplan el acceso al Fan Zone y a los espacios gastronómicos del evento. Se espera una gran convocatoria para este espectáculo único, que tendrá a Colapinto como figura central en un show pensado para acercar el automovilismo de elite al público argentino.

NA