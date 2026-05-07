El período de inscripción para para participar en la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses ha ingresado en la recta final ya que se agotará el próximo viernes15 de mayo.

Es por eso que quienes deseen participar de la 35° edición de la competencia deportiva y cultural más relevante del territorio provincial, deben apurar su trámite de acceso antes de que se inicie la segunda quincena de este mes.

El proceso de inscripción es completamente virtual y puede ser concretada por cada participante desde su domicilio (con la asistencia de un mayor). Los interesados pueden llevarla a cabo a través del WhatsApp de #MiMuni al 11-5-238-6864 o ingresando a plenus.juegos.gba.gob.ar. De todos modos, desde la dirección general de Deportes municipal asesoran y evacúan dudas y consultas en el correo electrónico [email protected]

Como ya es tradición, en este 2026 la actividad deportiva de los Juegos Bonaerenses se dividirá en cuatro categorías: Juveniles, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad (PCD) y Personas Trasplantadas.

“La inscripción ya lleva un par de semanas y cómo esperábamos, viene a muy buen ritmo. De todos modos, ya sabemos que todos los años, los últimos días son de mucho trabajo en la materia, por lo que esperamos que el número de pilarenses anotados siga creciendo hasta el último día”, indicó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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En cuanto a la competencia de este año, Trillo reveló que “la Etapa Municipal estará en condiciones de comenzar el día posterior al cierre de inscripciones y podrá extenderse hasta 10 días antes de la fecha de disputa del Regional correspondiente a la disciplina. La instancia Regional se abrirá el 4 de agosto e irá hasta los primeros días de octubre, días en los que además se concretarán la instancia Inter Regional en los deportes en que está programado. Finalmente, la Final Provincial se sabe que será en Mar del Plata pero aún no se conoce la fecha”.

El año pasado, Pilar, una vez más, estuvo entre los 10 municipios con más inscriptos (por lejos fue el que más anotados tuvo en la Región 6), recibió una gran cantidad de disciplinas en la instancia Regional y culminó en el top ten de los distritos con mayor cantidad de podios en Mar del Plata, donde sumó 29 medallas (8 de oro, 11 de plata y 10 de bronce).

Uno por uno

Este año, la categoría Juveniles (11 a 18 años) tendrá varias divisiones según la edad de los y las participantes. Las disciplinas que tendrán que sortear las etapas Local y Regional para llegar a Mar del Plata son Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Badminton, Básquet 3x3,

Beach Voley, Bonaerenses en Carrera, Cestoball 3x3, Fútbol Tenis, Gimnasia Artística,

Natación, Padel, Patín, Pelota, Pesca, Tenis, Tenis de Mesa y Triatlón de Robótica.

Por su parte, los deportes que deberán afrontar también una instancia Inter Regional para llegar a “La Feliz” son Básquet, Cestoball, Futsal, Fútbol, Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol Playa,

Handball, Handball Playa, Hockey (se juega en modalidad de 11 jugadores), Rugby Seven, Sóftbol y Vóley.

En el Inter Regional, los y las campeonas de estas disciplinas en la Región 6 deberán enfrentar a las y los ganadores de la Región 8, integrada por Arrecifes, Baradero, Capitán

Sarmiento, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro.

En estos deportes competirán las categorías Libres, No Federados, Promocional, Escolar

Abierta y Escolar No Federados. Además, en conjunto con las federaciones se efectuará la competencia de Canotaje, Deportes Electrónicos, Judo, Lucha, Skate, Taekwondo, WTF, Taekwondo ITF y Tiro.

La categoría Adultos Mayores (mayores de 60 años) mantendrá el programa de los últimos años. En actividades deportivas habrá Bochas, Bonaerenses en Carrera, Caminata, Coreografía, Fútbol Tenis, Natación, Newcom, Orientación, Padel, Pelota, Pentatlón, Pesca, Tejo, Tenis y Tenis de Mesa.

En tanto también habrá lugar para los Juegos Tradicionales como Ajedrez, Burako, Chin-Chon, Damas, Escoba de 15, Lotería, Mus, Sapo, Taba y Truco.

Otra división que tendrá mucha acción es la de las Personas con Discapacidad, reservado para mayores de 12 años. Este año se programaron las disciplinas Atletismo, Básquet 3x3 sobre silla de ruedas, Boccia, Bonaerenses en Carrera, Fútbol, Goalball, Natación, Parabadminton y Tenis de Mesa.

Finalmente, se mantiene en el programa la categoría reservada para Personas Trasplantadas. Podrán tomar parte los trasplantados de corazón, riñón, hígado, páncreas, pulmón, intestino, médula ósea y córnea, mayores de 12 años. Competirán en Atletismo (1500 metros), Natación (50 metros libre) y Tenis de Mesa.

Al igual que en los últimos años, Pilar integrará la Región 6 por lo que en la instancia Regional, nuestros campeones deberán medirse con los ganadores de Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y San Andrés de Giles.

Inscripción virtual

La inscripción para cualquiera de las categorías y disciplinas de los Juegos Bonaerenses

2026 se deberá realizar de forma virtual, utilizando el sistema Plenus en la página

www.juegos.gba.gob.ar. También a través del WhatsApp de #MiMuni al 11-5-238-6864. De todos modos, desde la dirección general de Deportes asesorarán y evacuarán dudas y consultas en el correo electrónico [email protected]