El argentino Franco Colapinto (Alpine) dirá presente este fin de semana en el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde buscará dejar atrás su mala racha, ya que acumula cuatro carreras consecutivas sin sumar puntos.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará este viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 15:30 y las 19 (hora de Argentina), respectivamente.

Al día siguiente, el sábado, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 14:30 para terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que iniciará a las 18.

Finalmente, la acción en México concluirá el domingo con la carrera, que en caso de que el clima no genere atrasos empezará a las 17.

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El Gran Premio de México se presenta como un verdadero desafío para Colapinto, que viene de tener unas fechas para el olvido tras sus abandonos en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, además del decimotercer puesto obtenido en Malasia.

La de este año será la tercera participación del argentino en el GP de México, donde todavía no pudo sumar puntos. En el 2024 tuvo una discreta actuación para finalizar duodécimo, mientras que el año pasado quedó decimosexto en medio de un contexto muy complicado para Alpine.



Este Gran Premio de México cuenta con el adicional de que definir el título a favor del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien se consagraría como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 en caso de sumar solo dos puntos.

El cronograma y horarios del GP de México



Viernes 30/10:

Práctica libre 1 a las 15:30

Práctica libre 2 a las 19

Sábado 31/10:

Práctica libre 3 a las 14:30

Clasificación a las 18

Domingo 1/11:

Carrera a las 17

Agencia NA