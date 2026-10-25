El piloto pilarense Franco Colapinto abandonó en la vuelta 37 del Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, después de un toque con el Racing Bulls de Arvid Lindblad que dañó su Alpine.

El argentino había largado en el puesto 21 por una penalización de 10 puestos por cambiar la unidad de potencia y no logró sumar: ya son cuatro carreras consecutivas sin puntos y tres abandonos en las últimas cuatro fechas de la Fórmula 1.

El piloto de Alpine, de 23 años, definió el Gran Premio como “una carrera dura” ante la prensa, según informó la agencia Noticias Argentinas. Explicó que la estrategia de largar con neumáticos duros fue idea suya, pero que el tráfico de las primeras vueltas le impidió aprovecharla. Durante ese tramo no pudo superar al Williams de Carlos Sainz, bloqueó las ruedas en las frenadas y el aire sucio le sobrecalentó las gomas.

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En tanto, el contacto con Lindblad le dañó el costado derecho del auto y le hizo perder cerca de 1,5 segundos por vuelta. A ESPN, Colapinto reconoció: “Me toqué con Arvid”, y señaló que el monoplaza quedó muy dañado. Finalmente, Alpine le ordenó volver al garaje y retirar el coche.

“Está siendo duro”

Por su parte, el piloto se refirió a la racha de abandonos con la frase “está siendo duro”, al recordar que pasó de no tener ninguno a sufrir tres en cuatro carreras, según Uno Santa Fe. También sostuvo que “Hay que trabajar para revertir esto”, y puso la mira en el Gran Premio de México, que se disputará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, donde pretende evitar penalizaciones y volver a terminar carreras.

Antonelli ganó y quedó cerca del título

En la carrera, su compañero Pierre Gasly terminó décimo y aportó el único punto de Alpine. El ganador fue el piloto de Mercedes Kimi Antonelli, que quedó al borde del campeonato y deberá esperar a la próxima fecha para consagrarse. El podio lo completaron Charles Leclerc y Max Verstappen.