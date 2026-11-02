El piloto pilarense Franco Colapinto (Alpine) terminó octavo en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y sumó cuatro puntos, en una carrera en la que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se consagró campeón del mundo.

Colapinto había largado undécimo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de Ciudad de México, luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación. Con este resultado llegó a 31 puntos en el campeonato de pilotos 2026.

Una largada que lo llevó del 11° al 7° lugar

De acuerdo con el reporte de la Agencia Noticias Argentinas, el argentino tuvo un gran arranque: superó a cuatro rivales en los primeros metros y escaló hasta la séptima posición.

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Con el correr de las vueltas, el Alpine no pudo sostener el ritmo y Colapinto fue superado por el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y por el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Un choque entre rivales lo devolvió a la zona de puntos

En las últimas vueltas, el abandono de Lindblad por un fuerte choque con Piastri lo dejó en la octava posición. En tanto, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó décimo y sumó un punto para Alpine.

La carrera tuvo además una extensa suspensión por bandera roja, tras el abandono del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

Antonelli, campeón más joven de la historia

Antonelli, que largó cuarto, terminó tercero y quedó fuera de alcance en el campeonato. Con 20 años, superó el récord del alemán Sebastian Vettel, campeón en 2010 con 23, y devolvió un título a Italia por primera vez desde Alberto Ascari, en 1953.

El italiano llegó a 380 puntos y le saca 119 al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de la carrera y nuevo escolta, por delante de sus compañeros de Mercedes y Ferrari, George Russell y Lewis Hamilton. Hamilton fue segundo en México.

Los diez que sumaron puntos en México

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine)

El antecedente de Austin y la próxima cita

El resultado llega después del GP de Estados Unidos, en Austin, donde Colapinto abandonó tras un choque. La próxima fecha del campeonato será el Gran Premio de Brasil.