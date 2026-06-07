Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Mónaco en el 15° puesto y sin puntos para Alpine, en una prueba que incluyó una bandera roja de 45 minutos, sanciones masivas en el pit lane y un relanzamiento con incidentes múltiples.

El piloto de Pilar largó desde la 14° posición. La salida de carrera de Max Verstappen por problemas mecánicos en las primeras vueltas le permitió ganar un lugar y estabilizarse en el 12° puesto durante parte de la prueba.

La carrera cambió en la vuelta 38, cuando Colapinto ingresó a boxes para su parada programada. Una detención más lenta de lo previsto lo devolvió a la pista en el 15° lugar. A eso se sumó una penalización por superar el límite de velocidad en el pit lane, infracción que también alcanzó a Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell.

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La dificultad para adelantar en el trazado urbano de Mónaco profundizó el problema. Williams ejecutó una estrategia de tren de monoplazas para proteger la parada de uno de sus pilotos, y Colapinto quedó retenido detrás de ese grupo sin posibilidad de avanzar.

En la vuelta 60, un accidente de Stroll provocó la salida del auto de seguridad. Poco después, Charles Leclerc chocó desde el tercer lugar y la dirección de carrera detuvo la prueba con bandera roja. La interrupción se extendió 45 minutos por daños en el asfalto de la última curva del circuito, que había sido repavimentada recientemente.

En el relanzamiento, Fernando Alonso tocó a Colapinto en la primera curva y lo hizo perder posiciones. En el caos que siguió, Gabriel Bortoleto impactó a Carlos Sainz, y el pilarense terminó chocando con el Williams del español, que circulaba a baja velocidad. Los comisarios analizaron la maniobra y finalmente no aplicaron sanción.

"La sanción creo que fue por el sistema. Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Con bronca por no terminar más arriba", declaró Colapinto al término de la prueba.

Al ampliar su análisis, el pilarense indicó: "En el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso), hizo que lo choque a Hülkenberg y después yo choqué a Carlos (Sainz), que venía lento en el medio de la pista. Un desastre, una carrera muy frustrante".

La victoria fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli, de 19 años, quien se convirtió en el ganador más joven en la historia del Gran Premio de Mónaco. Lewis Hamilton, con Ferrari, finalizó segundo, e Isack Hadjar, de Red Bull, cerró tercero aunque permanecía bajo investigación al cierre de la jornada. Oscar Piastri, de McLaren, concluyó cuarto.

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. La carrera principal se disputará el domingo 14 de junio desde las 10 de la mañana, hora argentina.