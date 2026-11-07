El piloto pilarense Franco Colapinto acumuló su sexta carrera consecutiva sin puntos al finalizar 13° en el Gran Premio de Brasil, disputado en el circuito de Interlagos, en la ciudad de San Pablo.

El corredor de la escudería francesa Alpine volvió a quedar afuera de la zona de puntos en una seguidilla que incluye la prueba de México, donde había terminado octavo pero fue despojado de las unidades por una sanción.

La peor largada del año

En la largada, el piloto pasó del 13° al 18° puesto. El corredor lamentó la mala partida, en la que no tuvo “agarre ni potencia”, consignó la agencia N/A.

Sobre ese tramo inicial, el argentino fue categórico: “Largamos pésimo, fue la peor del año”, expresó. Además, señaló que las posiciones perdidas “fueron difíciles de recuperar”.

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“Tuve buenas maniobras”

A pesar de ese comienzo, Colapinto rescató su desempeño en pista. Entre las maniobras que valoró figura un adelantamiento por el interior a su compañero de equipo, Pierre Gasly. “Tuve buenas maniobras”, sostuvo el piloto, quien además afirmó que fue “al límite” durante toda la sesión.

Por su parte, el corredor también se refirió al balance de la jornada: aseguró que intentó “lo máximo” que pudo y opinó que hizo “una buena carrera”, en la que anduvo “bien” cada vez que estuvo en pista, pese a las “circunstancias complicadas”. Definió la prueba como “dura” y el fin de semana como “complicado”.

Las Vegas, la próxima cita para cortar la racha

En tanto, el piloto planteó la necesidad de analizar lo ocurrido: “Podría haber ido mejor, hay que entender el porqué y las cosas que podrían haber mejorado, para trabajar para la próxima”, indicó.

Colapinto buscará cortar la racha dentro de dos semanas, en el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos, que será la vigesimoprimera fecha del Mundial de Fórmula 1.