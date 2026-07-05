Franco Colapinto protagonizó una brillante carrera en un nuevo premio de la Fórmula 1: terminó noveno en Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone, tras largar en el puesto 19.

El resultado le permitió sumar dos unidades para el campeonato y confirmar la buena racha del piloto pilarense en las últimas fechas.

La largada fue el punto de quiebre de la carrera para Alpine: Colapinto ganó cinco posiciones en los primeros metros y llegó al puesto 12, detrás de su compañero Pierre Gasly.

La estrategia terminó de acomodarse en la vuelta 23, cuando el argentino hizo el cambio de neumáticos y, gracias a una parada más lenta de Gasly, pasó al puesto 11. Desde ahí esperó los errores ajenos para meterse entre los diez primeros.

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Los abandonos que le abrieron la puerta

Esa espera tuvo premio. Kimi Antonelli sufrió una rotura en la suspensión de su Mercedes que, sumada a una penalización de cinco segundos, lo dejó afuera de la zona de puntos.

Sobre el final, con menos de cuatro vueltas por delante, Max Verstappen se despistó cuando marchaba tercero con el Red Bull y también debió retirarse. Esos dos hechos le abrieron a Colapinto el camino hacia el top ten.

Gasly también sumó

La carrera le dejó una alegría extra a Alpine: Gasly cerró la prueba en el décimo lugar, beneficiado por la sanción a Antonelli, y la escudería francesa reunió tres puntos entre sus dos pilotos.

En tanto, la victoria quedó en manos de Charles Leclerc con Ferrari, escoltado por el local George Russell y por Lewis Hamilton, también de Ferrari. Fue el primer triunfo de Leclerc desde el Gran Premio de Estados Unidos de octubre de 2024, casi dos años sin ganar.

Antonelli sigue arriba, pero lo persiguen de cerca

El podio final del GP británico quedó compuesto por Leclerc, Russell, Hamilton, Lando Norris, Isaac Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Colapinto y Gasly.

En el campeonato, Antonelli retiene el liderazgo con 179 puntos, aunque sin ganar en las últimas tres carreras después de una racha de cinco triunfos consecutivos, lo que le permitió a Russell (154) y a Hamilton (147) recortar distancia. Colapinto, por su parte, se mantiene 12° con 16 unidades.

La próxima cita del calendario será el 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica.