El piloto pilarense Franco Colapinto aseguró que "se sintió bien pelear con los equipos de adelante" tras finalizar en el sexto puesto del Gran Premio de Las Vegas, resultado con el cual sumó ocho puntos y cortó una racha de seis competencias sin unidades desde su séptimo lugar en Madrid.

"Es lindo haber peleado con los equipos de adelante", declaró el deportista, quien también festejó la victoria por 2 a 0 de Boca ante Atlético Mineiro que lo consagró campeón de la Copa Sudamericana.

Franco arribó séptimo en la pista, aunque ascendió una posición en los papeles debido a la penalización de diez segundos aplicada a Charles Leclerc por chocar con su compañero Lewis Hamilton en esta vigésima primera fecha del campeonato de Fórmula 1, e igualó así su mejor marca del año, obtenida en Canadá.

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Una vez concluida la competencia, considerada la más entretenida de la temporada, Franco detalló las complicaciones sufridas en los primeros giros con el compuesto blando: "Con las cubiertas blandas al principio no sé qué pasó, no tenía nada de grip, iba para atrás, bloqueando mucho, patinando y cuando te pasan con las rectas largas y la energía es complicado, porque es como un tren que empieza a pasar. Fue una carrera larga, divertida para ver para los fanáticos".

Además de celebrar el quinto puesto de su compañero Pierre Gasly, el piloto explicó el impacto de los duelos en pista y las banderas amarillas sobre su ritmo: "Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre, contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan. Es lindo haber peleado con los de adelante, con Leclerc, es difícil cuando empezás a pelear mucho y se corta el tren. Levanté mucho con la doble bandera amarilla y perdí tiempo".

Finalmente, Colapinto resumió el valor de la experiencia de cara al cierre del calendario: "Fue una carrera divertida para ver. Lindo haber peleado con los equipos de adelante, competir con ellos es una experiencia. Me voy contento con el resultado, buenos puntos para el equipo".

Fuente: N/A