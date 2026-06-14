La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) sancionó este domingo a Franco Colapinto con 10 segundos de penalización tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, lo que hizo que el piloto pilarense cayera del octavo al décimo puesto en la clasificación final.

La investigación se abrió por un presunto incumplimiento del piloto de Alpine ante una bandera amarilla simple desplegada a las 15:38.

Tras escuchar a Colapinto y a un representante de Alpine, y revisar telemetría, video, cronometraje y radio del equipo, los comisarios determinaron que "aunque el piloto del Auto 43 redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar a la zona de una sola bandera amarilla, no disminuyó la velocidad de manera perceptible en el sector de bandera amarilla correspondiente", según el documento oficial.

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Los comisarios reconocieron que "el piloto reaccionó a la bandera amarilla", pero consideraron que esa reacción no fue suficiente para cumplir con el reglamento.

Por la infracción al artículo B1.8.4.a del Reglamento Deportivo de la F1, se le aplicó "una sanción en el extremo inferior de la escala de sanciones aplicable".

La penalización modificó por completo el resultado en pista: Colapinto había cruzado la meta octavo, pero terminó relegado al décimo lugar, detrás de Liam Lawson —que pasó al octavo puesto— y de Arvid Lindblad, noveno.

Segunda sanción en una semana para el pilarense

El correctivo se suma al que Colapinto recibió el domingo anterior en Mónaco, cuando fue penalizado con 5 segundos por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes.

Además del castigo deportivo, el piloto recibió un punto en su superlicencia y ya acumula dos en los últimos doce meses.

Alpine, con sus dos autos en la zona de puntos

Pese al revés, ambos pilotos de Alpine terminaron entre los diez primeros: Pierre Gasly llegó séptimo y Colapinto, décimo, lo que le permitió sumar un punto para el campeonato de constructores.

El pilarense había largado 13°, ganó posiciones durante la carrera y sostuvo el ritmo ante los ataques de Lawson hasta la bandera a cuadros.

Sobre la actuación del equipo, el piloto señaló: "Fue una carrera muy buena y muy sólida. Como equipo demostramos que éramos realmente fuertes y que dimos vuelta un resultado complicado".

La carrera, por su parte, tuvo como gran ganador a Lewis Hamilton, que logró su primera victoria al volante de Ferrari.