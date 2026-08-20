El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la duodécima fecha del campeonato de Fórmula 1, en lo que será el regreso de la categoría reina del automovilismo luego de casi un mes de descanso.

Este Gran Premio, que dejará de estar en el calendario a partir de la próxima temporada, se lleva a cabo en el Circuito de Zandvoort, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,307 kilómetros.

La actividad comenzará este viernes con mucha intensidad, ya que a las 7:30 de la mañana se llevará a cabo la única práctica libre, mientras que a las 11:30 será la clasificación para la carrera sprint.

Los fanáticos de la Fórmula 1 se tendrán que levantar temprano el sábado, debido a que la carrera sprint está programada para las 7. La misma contará con 24 vueltas y repartirá puntos para los ocho primeros.

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Unas horas después, a las 11 de la mañana, se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal. Aquí será donde estará puesto el foco para los pilotos de Alpine, ya que fue su gran punto débil a lo largo de toda la temporada.

Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos se disputará el domingo a partir de las 10 de la mañana.

Colapinto llega a este Gran Premio en medio de una gran temporada, en la que ya sumó 19 puntos y consiguió muy buenos resultados como el sexto y séptimo puesto en Canadá y Miami respectivamente, además de las grandes remontadas en China y Gran Bretaña.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder con 219 puntos es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que se ilusiona con ser el campeón más joven en la historia de la categoría a los 19 años.



El segundo en la tabla de posiciones es la leyenda británica Lewis Hamilton (Ferrari) con 169 unidades, mientras que el tercer lugar es para el también británico George Russell, con 160.

El top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren).

Los horarios del GP de Países Bajos de Fórmula 1

Viernes 21/8:

Práctica libre a las 7:30

Clasificación sprint a las 11:30

Sábado 22/8:

Sprint a las 7

Clasificación a las 11

Domingo 23/8:

Carrera a las 10

Agencia NA