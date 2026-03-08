El piloto pilarense Franco Colapinto se mostró optimista tras haber finalizado en el decimocuarto puesto con Alpine en el Gran Premio de Australia y aseguró que van a mejorar para la próxima fecha en China en el marco del inicio de la nueva temporada de la Formula 1.

"BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! Gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos. Vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos.. VAMOS Q RECIÉN EMPIEZA! nos vemos la semana q viene en China", expresó el pilarense en su cuenta de Instagram.

Cómo fue la carrera

Colapinto finalizó su primera cita de la temporada en el Gran Premio de Australia, en la que una sanción de stop-and-go lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla y condicionó su estrategia durante gran parte de la carrera.

A pesar de ese contratiempo, el pilarense logró finalizar en el puesto 14 y valoró el resultado tras una competencia que definió como “larga y difícil”.

Sobre la penalización que marcó su carrera, Colapinto expresó su sorpresa y consideró excesiva la decisión de los comisarios: “Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar”, señaló.

China

La segunda fecha del campeonato se disputará el próximo fin de semana en el Shanghai International Circuit, un circuito histórico que vuelve a recibir a la categoría con el formato que incluye carrera sprint.

La actividad comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina, con la primera práctica libre desde las 00:30. Ese mismo día se disputará la clasificación para la carrera sprint a las 04:30.

El sábado 14 será el turno de la sprint a la medianoche, mientras que la clasificación para la carrera principal se desarrollará a partir de las 04:00.

El plato fuerte llegará el domingo 15 de marzo, cuando se dispute la carrera del Gran Premio de China desde las 04:00 de la madrugada (hora argentina). Allí Colapinto buscará mejorar lo hecho en Australia y sumar experiencia en su primera temporada completa en la categoría con el equipo Alpine.