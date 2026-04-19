El pilarense Franco Colapinto expresó su entusiasmo por la exhibición que protagonizará el próximo 26 de abril en las calles del barrio porteño de Palermo, donde el piloto argentino de Alpine conducirá un Lotus E20 de 2012 en un evento que marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires luego de 14 años.

En la previa de la exhibición, aseguró que se trata de “un sueño hecho realidad” poder traer un Fórmula 1 al país y remarcó la importancia de acercarle este tipo de experiencia a los fanáticos argentinos.

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Según explicó, muchos seguidores del automovilismo no tienen la posibilidad de viajar a Europa para presenciar una carrera de la máxima categoría, por lo que consideró clave que la actividad pueda desarrollarse en territorio nacional.

Un evento histórico en Buenos Aires

Además, Colapinto agradeció a quienes hicieron posible la exhibición y deseó que la jornada sea especial para el público local. También manifestó su expectativa de que quede en la memoria colectiva como un momento destacado para el automovilismo argentino.

La exhibición se desarrollará sobre un circuito callejero montado en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en Palermo.

El auto que manejará Colapinto

El piloto estará al volante de un monoplaza con motor Renault V8 y estética de Alpine. De acuerdo con la información oficial.

La jornada genera fuerte expectativa entre los fanáticos, ya que permitirá volver a ver en acción a un vehículo de la máxima categoría en la capital argentina después de más de una década.