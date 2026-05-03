Franco Colapinto cerró en Miami su mejor fin de semana desde que llegó a la Fórmula 1 en 2024. El piloto de Pilar terminó séptimo en la carrera principal del Gran Premio de Miami y sumó 6 puntos para el campeonato, beneficiado además por la penalización al ferrarista Charles Leclerc.

El resultado coronó una actuación sólida de principio a fin. Colapinto accedió a la Q3 —la tercera ronda de clasificación— tanto para la carrera Sprint del sábado como para la principal del domingo, quedando octavo en ambas instancias y superando en todo momento a su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly.

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El lunar del fin de semana fue la Sprint. En la largada fue encerrado por Max Verstappen y Lewis Hamilton, perdió posiciones y no pudo recuperarlas. Terminó décimo, puesto que en esa modalidad no otorga puntos.

En la carrera del domingo, en cambio, Colapinto ejecutó una estrategia precisa con el objetivo de ser el mejor piloto fuera de los cuatro equipos grandes —Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren— y lo cumplió sin sobresaltos.

Colapinto, además, recibió la visita de Lionel Messi, algo que repercutió fuerte en las redes sociales.

La victoria fue para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), de 19 años, quien ganó por tercera fecha consecutiva y lidera el campeonato con 100 puntos. Lo acompañaron en el podio Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren).

VAMOSSSS!!!



The duo is together 🤩🩵 pic.twitter.com/YEGZIB4SDF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 3, 2026

El resto de los puntos se lo repartieron George Russell (Mercedes), Verstappen (Red Bull), Hamilton (Ferrari), Colapinto (Alpine), Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz y Alexander Albon (Williams).

El próximo desafío para Colapinto será el Gran Premio de Canadá, del 22 al 24 de mayo en Montreal, donde buscará confirmar la mejoría del Alpine y la propia.