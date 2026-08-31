

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volverá al "Templo de la Velocidad" este fin de semana, cuando participe en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el histórico Autódromo Nacional de Monza, que cuenta con solo 11 curvas y una extensión de 5,793 kilómetros.

Dicho trazado es conocido como el “Templo de la Velocidad” porque es el circuito permanente más rápido en el calendario de la Fórmula 1, donde los monoplazas llegan a superar los 350 kilómetros por hora.

Este Gran Premio, además, cuenta con la peculiaridad de que fue en el que Colapinto tuvo su debut en la Fórmula 1, al finalizar en el duodécimo lugar en el 2024.

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La actividad en el GP de Italia comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que serán a las 7:30 y a las 11 de la mañana, respectivamente.

Al día siguiente los fanáticos de la Fórmula 1 se tendrán que volver a levantar temprano, ya que la tercera y última sesión de entrenamientos está programada para las 7 de la mañana. La actividad de ese día finalizará con la clasificación, que iniciará a las 11.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Italia será el domingo a las 10 de la mañana.

Colapinto llega a esta fecha del campeonato luego de recibir la gran noticia por parte de Alpine de que continuará en la Fórmula 1 en el 2027, gracias a sus muy buenas actuaciones en lo que va de la temporada, donde ya sumó 19 puntos.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 242 puntos y con solo 20 años se ilusiona con ser el campeón más joven de la historia.

Sus escoltas son los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos a 60 puntos, mientras que el top 5 lo completan el también británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El cronograma y horarios del GP de Italia de Fórmula 1

Viernes 4/9:

Práctica libre 1 a las 7:30

Práctica libre 2 a las 11

Sábado 5/9:

Práctica libre 3 a las 7

Clasificación a las 11

Domingo 6/9:

Carrera a las 10

Agencia NA