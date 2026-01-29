El piloto pilarense Franco Colapinto completó su programa de pruebas en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona y dejó sensaciones positivas tras sus primeros contactos con el Alpine A526.

El oriundo de Del Viso giró durante toda la jornada del lunes y en la sesión matutina del miércoles, cumpliendo con los trabajos previstos por la escudería y mostrándose confiado con el rumbo del proyecto, según consignó la agencia N/A.

“Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”, expuso Colapinto en diálogo con Sky Sports, donde resaltó uno de los principales avances del nuevo monoplaza.

Colapinto, de todos modos, aclaró que el proceso de adaptación está lejos de completarse y marcó diferencias con el comportamiento del auto en curvas: “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, explicó, comparándolo con el rendimiento del modelo 2025. También remarcó que la mayor potencia a la salida de las curvas exige mayor precisión: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”.

“Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”, expuso.

Colapinto completó un total de 106 vueltas entre sus dos días en pista, registró una bandera roja sin mayores complicaciones y marcó tiempos competitivos dentro del contexto de los ensayos. Su próximo desafío serán los test oficiales en Baréin, dentro de un par de semanas, donde Alpine continuará con el desarrollo del A526.