Franco Colapinto anunció este jueves que renovó el contrato con la escudería Alpine para toda la temporada 2027 de Fórmula 1. “¡¡¡¡Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!! Esto recién empieza. Todavía queda Argentina para ratooooo 2027, vamos con todo", publicó el piloto de Pilar en sus redes.

Casi al unísono, la escudería francesa también comunicó la renovación de Colapinto, por lo que sus dos pilotos para la próxima temporada seguirán siendo Pierre Gasly y Franco. La noticia llegó a pocos días del Gran Premio de Italia, en Monza.

Puede interesarte



La euforia de Colapinto



“¡Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!“, escribió Colapinto en sus redes. Minutos después, Alpine amplió la noticia de la renovación con un video en el que se ve al jefe de la escudería, Flavio Briatore, junto a Gasly y Franco con el título “Reunión en progreso”. La publicación terminó con una sentencia del italiano: “Los quiero en 2027”.

La confirmación de la continuidad de Colapinto en Fórmula 1 es un aliciente para quienes están intentando que la máxima categoría del automovilismo regrese a la Argentina en 2028.

Fuente: Agencia DIB