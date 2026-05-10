La Fórmula 1 le dedicó al pilarense Franco Colapinto un reconocimiento sin precedentes en su sitio oficial: el histórico periodista David Tremayne lo ubicó en la línea de los grandes ídolos del automovilismo argentino y, además, lo comparó, directamente, con Ayrton Senna.

La columna fue publicada tras el Gran Premio de Miami y llevó por título "Miami demostró que la nueva esperanza de Argentina, Colapinto, ha recuperado su chispa". Tremayne es considerado una de las voces más respetadas del periodismo de Fórmula 1 a nivel mundial.

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El elogio que sacudió al paddock

En el artículo, el periodista británico repasó la tradición del automovilismo argentino con menciones a Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann, y subrayó que el país no tenía un piloto de primer nivel en la Máxima desde el retiro del "Lole" en 1982.

La comparación que más repercusión generó fue directa: "Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton", escribió Tremayne, poniendo al pilarense de 22 años en el mismo plano que la leyenda brasileña.

Séptimo en Miami y 600.000 en las calles porteñas

El reconocimiento llegó en un momento de alto voltaje para el piloto de Alpine. En el Gran Premio de Miami cruzó la línea de meta en la séptima posición —su mejor resultado hasta el momento en la Fórmula 1— y sumó puntos importantes para el equipo francés.

A eso se sumó el fenómeno popular que despertó el Road Show realizado en Buenos Aires, que convocó a unas 600.000 personas y volvió a instalar en la agenda pública la posibilidad de un regreso del Gran Premio de Argentina al calendario de la categoría.

El próximo desafío: el circuito Gilles Villeneuve

Con el viento a favor, Colapinto apunta ahora al Gran Premio de Canadá, programado para el 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve, donde buscará confirmar que Miami fue el inicio de una nueva etapa y no un resultado aislado.