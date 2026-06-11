Colapinto buscará recuperarse en el GP de España de Fórmula 1
El piloto pilarense quiere dejar atrás las malas sensaciones de la carrera en Mónaco, donde terminó muy lejos de los puntos.
El piloto pilarense Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de España, en Barcelona, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto llega a este Gran Premio luego de tener una muy floja actuación en Mónaco, donde no pudo destacar en ningún momento y además terminó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.
Es por esto que buscará recuperar el gran nivel que venía demostrando en semanas anteriores y que le permitió terminar séptimo y sexto respectivamente en los Grandes Premio de Miami y Canadá, en los que fueron sus mejores resultados en la categoría.
En lo que respecta a la pelea por el título, el cómodo líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien se impuso en las últimas cinco carreras y quiere convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.
Antonelli, de solo 19 años, tiene 156 puntos y le saca 66 a su escolta, que es el británico y siete veces campeón, Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que en la tercera colocación está el también británico George Russell (Mercedes), que arrastra dos carrera sin sumar.
Más abajo, con 75 y 60 unidades respectivamente, están el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).
La actividad en el GP de España comenzará este viernes con las primeras prácticas libres, mientras que el sábado será la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación. Finalmente, la carrera se llevará a cabo el domingo a las 10 de la mañana.
Este Gran Premio se disputa en el Circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como Circuito de Montmeló. El mismo cuenta con una extensión de 4,675 kilómetros y 14 curvas.
El cronograma y horarios del GP de España
Viernes 12:
Práctica libre 1 a las 8:30
Práctica libre 2 a las 12
Sábado 13:
Práctica libre 3 a las 7:30
Clasificación a las 11
Domingo 14:
Carrera a las 10
Fuente: Noticias Argentinas