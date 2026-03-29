Franco Colapinto cerró un fin de semana complejo en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde finalizó en el 16° puesto y dejó una autocrítica clara sobre las dificultades que atraviesa con su Alpine, especialmente al momento de seguir de cerca a otros autos y sostener el ritmo de carrera.

El piloto pilarense valoró el arranque de la competencia en Suzuka, aunque reconoció que no logró capitalizar ese impulso inicial. “Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson”, explicó, en referencia a una de las situaciones que condicionaron su rendimiento. La imposibilidad de avanzar en pista volvió a aparecer como uno de los principales déficits, en una carrera donde el tráfico tuvo un peso determinante.

En ese sentido, también dejó una frase que reflejó su frustración: “Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana”. La comparación directa con otro equipo de la zona media expone no solo la pelea en ese segmento de la grilla, sino también la exigencia interna por mejorar prestaciones.

El impacto del Safety Car y las dificultades en carrera

La competencia estuvo atravesada por un factor clave: el ingreso del Safety Car tras el accidente de Oliver Bearman. Esa neutralización alteró la estrategia de varios pilotos, incluido Colapinto, quien consideró que el relanzamiento lo perjudicó en términos de posiciones.

“Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car”, sostuvo. Según detalló, tras ese momento perdió varios lugares y volvió a quedar inmerso en un pelotón donde adelantar se volvió complejo. La falta de aire limpio y la dificultad para mantener un ritmo constante terminaron condicionando su resultado final.

Además, el argentino hizo foco en una característica técnica que viene marcando sus carreras: la complejidad de seguir de cerca a otros autos sin perder rendimiento aerodinámico. “Es difícil seguir de cerca a los demás”, afirmó, en una descripción que coincide con uno de los problemas estructurales de la Fórmula 1 actual, donde el aire sucio impacta directamente en la carga y el desgaste de neumáticos.

Diferencias internas y margen de mejora

Otro de los puntos que surgió tras la carrera fue la comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien logró finalizar en la séptima posición. Esa diferencia evidenció una brecha de rendimiento dentro de Alpine que el propio Colapinto reconoció indirectamente, al señalar que aún hay aspectos por comprender y optimizar.

“Las largadas son un poco peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura”, explicó, en un análisis que combinó sensaciones positivas con autocrítica. El argentino dejó en claro que el rendimiento en clasificación y la consistencia en carrera siguen siendo áreas a trabajar.

Enfoque en lo que viene

Más allá del resultado, Colapinto buscó bajar el tono a la actuación en Japón y enfocarse en el calendario que sigue. Con un intervalo de varias semanas antes de la próxima fecha, el piloto destacó la importancia de ese tiempo para analizar datos y ajustar el funcionamiento del auto.

“Tenemos un mes para rever todo y entender qué pasó este fin de semana. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy”, expresó. En esa línea, remarcó que el objetivo es lograr un salto de rendimiento que permita pelear en posiciones más competitivas.

El balance general dejó a un Colapinto autocrítico pero enfocado, consciente de las limitaciones actuales del equipo y con la mirada puesta en encontrar respuestas técnicas que le permitan dar un salto en las próximas carreras.