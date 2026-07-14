El futuro de la gimnasia artística de Pilar sigue dando pasos firmes. Las gimnastas Martina Schultz, Siara Pérez, Delfina, Mora Barroso y Lucía Mogollón representantes de Olímpica Pilar, participaron del Campeonato Nacional de Clubes y Primer Selectivo para el Campeonato Sudamericano, disputado en la ciudad de Rosario, donde compitieron con las mejores deportistas del país de su categoría.

Acompañadas por su entrenadora, Lucía "Lula" García, las jóvenes afrontaron un torneo de máxima exigencia, presentando rutinas con un alto nivel de dificultad y demostrando el resultado de años de entrenamiento, esfuerzo y compromiso.

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“Más allá de las posiciones finales, la participación dejó un balance muy positivo. Las gimnastas demostraron estar a la altura de una competencia nacional, apostando por ejercicios de mayor complejidad que les permiten continuar creciendo y sumando experiencia en el camino hacia el alto rendimiento”, destacaron desde el entorno de las deportistas locales.

El proyecto deportivo que lidera Lucía "Lula" García tiene como objetivo formar deportistas capaces de competir al máximo nivel, priorizando el aprendizaje, la evolución técnica y el desarrollo integral de cada una de las gimnastas.

En ese contexto, resaltan que “el sueño de este grupo va mucho más allá de una medalla”.

“Todas trabajan con la ilusión de representar algún día a la Argentina en competencias internacionales, un objetivo que requiere constancia, sacrificio y una enorme dedicación tanto de las deportistas como de sus familias”, afirman.

Es que cada viaje y cada torneo representan un importante esfuerzo económico, ya que el equipo se sostiene principalmente gracias al compromiso de las familias, que acompañan día a día a las niñas para que puedan continuar persiguiendo sus sueños.

Con la experiencia obtenida en Rosario, las cinco gimnastas ya piensan en el segundo selectivo de septiembre, donde buscarán seguir demostrando su crecimiento y continuar acercándose al objetivo de vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Las actuaciones de Martina, Siara, Delfina, Mora y Lucía volvieron a poner en lo más alto el nombre de Olímpica Pilar, dejando en claro que el trabajo, la perseverancia y la pasión son la base de un proyecto deportivo que no deja de crecer.