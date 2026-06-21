La comunidad de Pilar rindió un emotivo reconocimiento al deportista pilarense Camilo Martínez quien se consagró campeón mundial junto a la Selección Argentina de Básquet para atletas con síndrome de Down.

La victoria deportiva se convirtió en un hecho histórico para el combinado albiceleste que logró demostrar un alto nivel en el torneo que se disputó en Hungría.

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La final la jugaron frente a Turquía logrando imponerse por 23 a 18 tantos.

Tras el histórico triunfo, Camilo regresó al país y en Pilar fue recibido por sus vecinos y vecinas. Además, el intendente Federico Achával también lo destacó felicitando su desempeño.

Fue en un encuentro en el que Camilo pudo cumplir otro de sus sueños: recorrer la ciudad junto a los Bomberos Voluntarios.

Es que a bordo de una de las autobombas del cuartel central, Camilo desfiló por las calles del centro mostrando la Copa y recibiendo el cálido aplauso de la gente. Se sumaron además, automovilistas que le hicieron saber su cariño y acompañamiento haciendo sonar sus bocinas.

“Campeón del mundo y de la vida. Hoy recibimos a Camilo, vecino de Pilar que fue campeón mundial con la selección argentina de básquet para atletas con síndrome de Down. ¡Felicitaciones Camilo! Sos un ejemplo y un orgullo para todos”, resaltó el jefe comunal.