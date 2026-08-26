Benjamín Di Lorenzo, un chico de 6 años de Villa Rosa de Pilar, fue convocado para participar de una clínica de fútbol organizada por Manchester City en Inglaterra. Su familia busca reunir el dinero necesario para poder viajar.

“Benja” juega como delantero en el club Las Vías, de Villa Rosa.

Una prueba en Pilar que le abrió una puerta

El proceso comenzó en julio, cuando Benjamín participó de una prueba realizada en Pilar el 21 de ese mes, organizada por la agencia que representa los campus del club inglés en el país. Un mes más tarde, la familia recibió la confirmación de que el chico había sido convocado para viajar a Inglaterra.

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La oportunidad surgió, en realidad, de un sorteo. Giuliana, la mamá de Benjamín, contó a Pilar de Todos que había visto un campamento de invierno al que quería anotar a su hijo, pero no podía pagar los USD 690 que costaba. "Después hicieron un sorteo, participé muchísimo y una amiga ganó y decidió regalárselo a Benja", relató.

El dinero que la familia necesita reunir

Para poder viajar, la familia debe afrontar un gasto de USD 8.000, que cubre el traslado de Benjamín y de su madre, además de los costos de estadía en Inglaterra. "Necesitamos reunir USD 8.000 para viajar Benja y yo y cubrir los gastos de estadía", explicó Giuliana. Según la invitación que recibió la familia, la confirmación debe realizarse antes del 31 de agosto, mientras que el viaje es el año que viene.

“Tenemos tiempo para juntar la plata, a fin de mes confirmamos, pero luego tenemos más tiempo para reunir el dinero”, contó la mamá de Benjamín. En concreto, el viaje se realizará en septiembre de 2027.

Un delantero rápido

En Las Vías describen a Benjamín como un jugador veloz y con gol. Giuliana contó que Paco, el técnico del club, lo define como "muy rápido" y agregó que "es muy competitivo, también le gusta ganar y hacer goles".

La clínica de fútbol a la que fue convocado Di Lorenzo es un programa de entrenamiento del club inglés que se dicta en Inglaterra.

Quienes quieran colaborar con la familia para cubrir los gastos del viaje pueden hacerlo al alias benja.manchester, o comunicarse al 11-2247-7872.