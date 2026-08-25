Boca Juniors realizará una prueba de captación y scouting en Pilar el próximo sábado 29 de agosto. La actividad se desarrollará en el Club Social y Deportivo Manzanares, ubicado en Capitán Martel e Isla Victoria, en la localidad de Manzanares.

La convocatoria está dirigida a chicos de las categorías 2011 y 2012. Los nacidos en 2011 serán evaluados a las 9:30, mientras que los de la categoría 2012 tendrán su turno a las 11:00.

Según se informó, los cupos son limitados y la prueba es libre y gratuita. Quienes quieran participar deben solicitar previamente el link de inscripción al número de contacto 2304-552094.

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Exhibición de trofeos y presencia oficial

La jornada se enmarca en una actividad más amplia organizada junto a la filial oficial del club en la zona. Ese mismo día, en el mismo predio, se montará un stand del Club Atlético Boca Juniors con una exhibición de trofeos históricos: la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental, con la posibilidad de sacarse fotos junto a ambas copas.

La iniciativa está organizada de manera conjunta entre el Departamento de Captación de Boca Juniors, el Club Social y Deportivo Manzanares, el Departamento de Filiales y la Filial Oficial JRR10 Pilar, que oficia de anfitriona local del evento.