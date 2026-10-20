El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de apertura de la etapa final de la 35º edición de los Juegos Bonaerenses. El evento, que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata, cuenta con la participación de 30.000 personas en diversas disciplinas deportivas y culturales.

Durante la jornada, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; y el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

Puede interesarte

El gobernador marcó diferencias con la gestión nacional al señalar que, mientras el Gobierno nacional recorta recursos y hace desaparecer los Juegos Evita, la Provincia continúa invirtiendo en estas propuestas. Por su parte, Andrés Larroque destacó el impacto del evento en el contexto actual:

Las finales se llevan a cabo entre el 19 y el 23 de octubre, con más de 100 disciplinas. El evento, que cuenta con una inversión de 21.000 millones de pesos, reúne a participantes de 135 municipios. En el acto también estuvieron presentes la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el senador bonaerense, Jorge Paredi; y el concejal de General Pueyrredón, Gustavo Pulti.