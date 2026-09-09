Pocos días después de haber tenido una gran participación en el Provincial, dos alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo fueron de la partida en el 59° Campeonato Nacional U18 que se desarrolló en la pista "Yolanda Cantoni" de la ciudad santafesina de Venado Tuerto.

Se trata de Nicanor Álvarez y Mateo Ivaldi, quienes habían conseguido la clasificación al Argentino en el torneo celebrado en Mar del Plata y, como en aquella oportunidad, construyeron muy buenas producciones.

El más destacado fue Álvarez, quien completó un fin de semana de alto vuelo y se quedó con el tercer puesto y la medalla de bronce en el Decatlón. Nicanor, representando a la Federación de la provincia de Buenos Aires, sumó 5382 puntos y quedó muy cerca del segundo puesto.

El ganador de la prueba más exigente del programa fue el fueguino Ian Marco Bianchi, quien totalizó 6125 puntos, mientras que la segunda ubicación fue para el también bonaerense Gonzalo Torralba, quien alcanzó las 5480 unidades.

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Nicanor construyó una excelente performance a lo largo de los días de acción y no bajó del quinto puesto en ninguna de las pruebas.

En los 100 metros fue segundo en su serie con un tiempo de 11,83 segundos (sumó 685 puntos), en el salto en largo alcanzó los 6,33 metros y fue escolta en la general (637), ganó la prueba de lanzamiento de bala con un disparo de 11,57 metros (580), fue 4° en el salto en alto con 1,53 metros (411) y 5° en los 400 metros con un crono de 58,85 segundos (453).

Además, Álvarez venció en los 110 metros con vallas al establecer un crono de 16,44 segundos (684), fue 2° en el lanzamiento de disco con 35,56 metros (575), culminó 3° en el salto con garrocha con 3,20 metros (406), finalizó 2° en el lanzamiento de jabalina al registrar 42,45 metros (478) y terminó 5° en los 1500 metros con un tiempo de 5,15,66 minutos (473).

El otro representante local fue Mateo Ivaldi, quien alcanzó la clasificación en la prueba de Lanzamiento de Disco luego de una notable producción en el Provincial.

Frente a los mejores del país en su rango etario, Mateo demostró estar a la altura de la competencia y en su mejor intento clavó un disparo de 36,63 metros que lo ubicó en la 12° posición, quedando muy cerca de ingresar a la final.

finalmente, el ganador de esta prueba fue el cordobés Juan Ignacio Acosta Ferreras con 49,62 metros, la plata se la colgó Facundo Kronenberg de Chaco con 47,35 metros y quedó tercero el bonaerense Marcos Ezequiel Yezzi con 44,73 metros.