Atento Colapinto: la Fórmula 1 confirmó su calendario para el 2027
El próximo campeonato contará con 24 fechas y 10 de ellas tendrán carreras sprint.
La Fórmula 1 confirmó su calendario para la temporada 2027, en la que volverá a decir presente el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine).
A diferencia de lo que ocurrió en 2025 y 2026, la temporada no comenzará en Australia, sino que lo hará en Medio Oriente. Primero se llevará a cabo el Gran Premio de Bahréin el 14 de marzo y una semana después la categoría reina del automovilismo se mudará a Arabia Saudita.
La actividad continuará el primer fin de semana de marzo, esta vez sí en Australia, mientras que las siguientes fechas serán el 11 de abril en Japón y el 18 del mismo mes en China.
En mayo la Fórmula 1 irá a Norteamérica para los Grandes Premios de Miami y Canadá, para luego cruzar el Océano Atlántico para la gira europea, que contará con los GP de Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría antes del parón por el verano europeo.
La actividad se retomará cinco semanas después, con los Grandes Premios de Italia y España, para luego llegar a Azerbaiyán, Turquía, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
Finalmente, la temporada 2027 de la Fórmula 1 concluirá con las últimas tres fechas que se disputarán en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
Por otra parte, se disputarán 10 sprints, que tienen un tercio de duración con respecto a las carreras comunes y que reparten puntos para los ocho mejores. Estas se llevarán a cabo en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
El calendario completo para la temporada 2026 de la Fórmula 1
Bahréin: 14 de marzo*
Arabia Saudita: 21 de marzo
Australia: 4 de abril*
Japón: 11 de abril*
China: 18 de abril
Miami: 2 de mayo
Canadá: 23 de mayo*
Mónaco: 6 de junio*
Portugal: 20 de junio
Gran Bretaña: 4 de julio*
Austria: 11 de julio
Bélgica: 25 de julio
Hungría: 1° de agosto
Italia: 5 de septiembre*
España: 12 de septiembre
Azerbaiyán: 26 de septiembre
Turquía: 3 de octubre
Singapur: 10 de octubre
Estados Unidos: 24 de octubre
México: 31 de octubre
Brasil: 7 de noviembre*
Las Vegas: 20 de noviembre
Qatar: 5 de diciembre*
Abu Dhabi: 12 de diciembre*
*Aquellas fechas del campeonato que cuentan con carrera sprint
Agencia NA