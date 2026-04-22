Tras un verano en el que, como en todos los espacios comunales, el Club Municipal “Diego Armando Maradona” de Lagomarsino llevó adelante una amplia agenda de actividades, la entidad ya inició su temporada 2026.

Desde la dirección general de Deportes se ha ideado una oferta que combina las disciplinas tradicionales con algunas otras que se han sumado con el objetivo de ampliar la grilla con clases para vecinos y vecinas de todas las edades.

“Estamos muy contentos por la oferta de actividades que hemos ideado para el Club Municipal Lagomarsino, que es el primero que nació y que tiene ya una gran inserción en toda la comunidad de esa localidad. No dudamos que todas las disciplinas tendrán un gran acompañamiento, como viene ocurriendo desde el nacimiento del club”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

En el Microestadio se dictan clases de Vóley con el profesor Lucas Gómez. Las prácticas se desarrollan los lunes y viernes desde las 15 con preparación física, a las 16 el nivel Avanzado Mixto, desde las 17 el nivel Iniciación y la categoría Sub 15, a partir de las 18 las divisionales Sub 15 y 19 femenino y a partir de las 19.15 entrenan Sub 17 y 19 masculino.

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Los entrenamientos de Boxeo se llevan a cabo los lunes y viernes desde las 20.30, en tanto las clases de Zumba, conducidas por las profesoras Érika Spinetta y Nancy Acuña, tienen lugar los martes y viernes a las 10.30 y son para mayores de 14 años.

Las clases de Patín (dirigidas por la profesora Milena López) tienen lugar los martes y jueves. A las 17 practica el nivel Inicial, a las 18 lo hace el nivel Intermedio y a las 19 el nivel Avanzado. Además hay entrenamientos los sábados: a las 9 nivel Inicial, a las 10 nivel Intermedio y a las 11 nivel Avanzado.

Por su parte, las clases de Taekwondo son dirigidas por el profesor Damián Malaquías y tiene lugar los lunes y miércoles a las 19 para chicos y chicas de 6 a 8 años, a las 20 para artistas marciales de 9 a 11 años y a las 21.30 para taekwondistas mayores de 12 años.

En el Salón de Usos Múltiples, el profesor Roque Chico dicta las clases de Aerobox, dirigidas a vecinos y vecinas mayores de 14 años, los martes y jueves a las 16. Las clases de Yoga para Adultos Mayores tienen lugar los jueves a las 11, en tanto las de Teatro para adolescentes y adultos son los viernes a las 14, las de Árabe infantil los viernes a las 18 y para juveniles y adultos los viernes a las 19.

Por último, las prácticas de Fútbol, conducidas por el profesor Nicolás Herrera, tienen un amplio programa. Las categorías 2018, 2019 y 2020 entrena los lunes y miércoles a las 18.30, las clases 2016 y 2017 los martes y jueves a las 18.30, las divisiones 2014 y 2015 lo hacen los lunes y miércoles a las 20 y las 2011, 2012 y 2013 los martes y jueves a las 20.