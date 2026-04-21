El clima dio un respiro y bajo un sol que brilló fuerte a lo largo de toda la jornada, se desarrolló la presentación y la 1° fecha de la temporada 2026 de la Liga Municipal de Hockey, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

En esta jornada inicial, la acción se concentró en las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar aunque a lo largo de la competencia anual, también habrá encuentros en el Club Municipal “Lionel Messi” de Presidente Derqui.

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Este año, el campeonato será protagonizado por 18 instituciones de distintas localidades de la geografía pilarense e incluso de algunos distritos vecinos, que llegan atraídos por el interesante nivel de la competencia y la seriedad organizativa de un certamen que ya es una gran referencia en toda la región.

La jornada contó con la presencia del intendente Federico Achával, quien recorrió el Polideportivo junto al director general de Deportes, Fernando Trillo, en el que además se estaban llevando a cabo otras muchas actividades. “El deporte une, integra y transmite valores fundamentales para una vida más saludable. Hoy (por el sábado) compartimos un día lleno de actividades para todos en el Microestadio de Pilar, un espacio que abre sus puertas durante todo el año para que los pilarenses puedan vivirlo y disfrutarlo”, consideró Achával.

A su lado, Trillo, reiteró que “nos pone muy contentos continuar apoyando y potenciando estos espacios porque transmiten valores muy importantes para el crecimiento, el desarrollo y la integración de la comunidad. Además, constatar lo que representa esta Liga para todos los pibes y pibas nos llena de alegría y entusiasmo”.

“Además, nos enorgullece y nos pone muy contentos la alegría y el compromiso que muestran los clubes y los y las jugadoras, que defienden con pasión los colores de sus clubes y barrios”, agregó Trillo.

Este año, los equipos participantes de la Liga son 18: Muni Pilar, Club Municipal Tribarrial, San José, Zelaya, Del Viso Hockey Club, Club Social y Deportivo Manzanares, San Agustín, Manzanares Rugby y Hockey, La Unión Hace la Fuerza de Peruzzotti, Abrojal, Panteras, Pumas, Club Municipal Derqui, Club Municipal Manuel Alberti, Camerum de Derqui, Club Municipal Del Viso, Las Mágicas de Del Viso y Club Municipal Luchetti.

El Campeonato englobará acción desde Décima categoría hasta Mami Hockey entre las damas y también habrá torneo de caballeros.

Estas escuadras fueron dividas en dos grupos. Uno se jugará en el Polideportivo de Pilar y el otro en el Club Municipal Derqui y los integrantes de cada uno se definieron debido a la cercanía geográfica de los equipos con uno y otro espacio.

Las formaciones se medirán bajo el formato de todos contra todos y los dos primeros de cada categoría de cada zona avanzarán a la instancia decisiva. La competencia anual estará conformada por 18 fechas y la próxima está prevista para el 25 de abril.

os encuentros de la 2° fecha comenzarán a las 9 y serán los siguientes: Social y Deportivo Manzanares-Club Municipal Tribarrial, Muni Pilar-Zelaya/San José, Manzanares Rugby y Hockey-La Unión Hace la Fuerza/Abrojal, San Agustín-Pumas, Panteras de 25-Del Viso Hockey, Club Municipal Derqui-Club Municipal Luchetti, Club Municipal Alberti-Club Municipal Del Viso y Camerum-Las Mágicas.

El mes que viene también tendrá la 3° fecha el sábado 2, la 4° el sábado 16, la 5° fecha será el sábado 23 y la 6° el 30. Junio tendrá jornada de juego los sábados 6, 20 y 27, en tanto durante julio se disputarán partidos los sábados 4 y 18.

Agosto verá acción los sábados 8, 22 y 29, durante septiembre se jugará los sábados 12 y 19, mientras que en octubre habrá Liga los sábados 3 y 17. La jornada final se disputará en fecha todavía a confirmar.

