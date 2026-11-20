Luego de la consagración de Las Lobis y Poli Agustoni en el torneo largo de Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino 2026, comenzó a disputarse la Copa de este mismo certamen, uno de los que organiza la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

La acción se llevó a cabo en las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar y participaron todos los conjuntos que integran este campeonato aunque con un formato diferente y que se resolverá solo en tres jornadas.

De acuerdo a su ubicación final en la Liga, los elencos fueron divididos en Copa de Oro, Plata y Bronce y en la primera jornada se desarrolló la instancia de cuartos de final con tres encuentros en cada copa y una escuadra libre en cada divisional.

Puede interesarte

En la Copa de Oro, Las Lobis de Derqui, que llegaba tras dar la vuelta olímpica en la Zona “A”, ratificó su excelente momento de forma, aunque tuvo que extremarse para doblegar a Las Bravas por un ajustado 3 a 2. Por su parte., el campeón de la Zona “B”, Poli Agustoni, también sufrió para ganarle a Manzone FC “B” por 2 a 1.

Por su parte, otro de presente dulce es Flecha Azul, que goleó a Scabioneta 2 por 4 a 1y también se instaló entre los cuatro mejores. En este caso, por sorteo, el que tuvo la fortuna de quedar libre fue Agustoni FC.

En las semifinales de la Copa de Oro, este sábado 21 se verán las caras Las Lobis-Flecha Azul (a las 16.20) y Agustoni FC-Poli Agustoni animarán una nueva edición del clásico barrial a partir de las 17.15.

Por la Copa de Plata, De Taquito festejó la victoria por 1 a 0 frente a Scabioneta 1 y se metió en la siguiente instancia de la competencia. A su turno, Las Tóxicas jugó un buen partido para ganarle por un apretado 2 a 1 a Manzone FC.

Carpe Diem, otro de los equipos que pasa por un buen momento, venció por 2 a 0 a Leonas de Pilar y estas en semifinales. En esta zona avanzó sin jugar A Todo o Nada Violeta.

Las semifinales tendrán a De Taquito enfrentando a Carpe Diem desde las 16.20, en tanto a las 17.30 fue programado el duelo entre A Todo o Nada Violeta y Las Tóxicas.

Finalmente, también hubo actividad por la Copa de Bronce, en la que el que avanzó sin necesidad de salir a la cancha fue Racing Club.

El primero de los clasificados a semifinales fue A todo o Nada Rosa, que no tuvo mayores inconvenientes para doblegar a Cabred (fue invitado para la Copa) por 3 a 1. Las Pibas FC le ganó los puntos a La Lonja Fútbol Femenino y Villa Astolfi dio la sorpresa y superó por penales a El Trébol. Habían empatado 0 a 0 en el tiempo regular pero ganó 7 a 6 en la definición.

El cuadro de semifinales quedó así: Racing Club-Villa Astolfi y Las Pibas FC-A Todo o Nada Rosa. Ambos cotejos tendrán pitazo inicial a las 15.10.