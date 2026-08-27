El segundo torneo del año está en marcha. En las canchas dispuestas en el Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi” arrancó la disputa del torneo Clausura de la Liga Municipal de Fútbol Sub 18, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

A diferencia del Apertura, en este campeonato los 20 participantes estarán divididos en cuatro zonas de cinco equipos cada uno y en cada fecha habrá dos encuentros interzonales para que ninguna escuadra tenga jornada libre.

La fecha de apertura se dio en el marco de un lindo clima y los partidos no defraudaron: ante un buen marco de público que fue rotando a lo largo de la tarde, se marcaron 27 goles en 10 partidos.

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El arranque

En la Zona “A”, La Sombra debutó con un buen triunfo al doblegar por 2 a 0 a Abrojal, mientras que Rex y Los Pibes del Indio armaron un partidazo y no se sacaron ventajas al culminar igualados en dos goles por bando.

Por su parte, en la Zona “B”, el Polideportivo Agustoni jugó un gran partido y derrotó a La 15 por un claro 3 a 1, en tanto San Jorge mostró autoridad y eficacia para batir por un ajustado 1 a 0 a Los Cuervos.

En el Interzonal de las zonas A-B, Narci consiguió una buena victoria sobre Manzone por 2 a 0.

Por la Zona “C”, uno de los candidatos, Los Pibes de Rex, empezó con el pie derecho al doblegar a Anfield Road por 3 a 0 y Los Tilos también sumó de a tres puntos al vencer por 2 a 0 a Los Caprichosos.

Finalmente, en la Zona “D”, Victoria DCP superó en un gran encuentro a Platense por 3 a 2 y 1° de Mayo se impuso sobre Los Capri por un contundente 3 a 0.

El choque Interzonal de los grupos C-D quedó en manos de Juventud Unida, que le ganó por 1 a 0 a Los Pibes de Las Vías.

El próximo sábado 29 en el Club Municipal Presidente Derqui y a partir de las 14 se disputarán los encuentros de la 2° fecha. El programa de cotejos es el siguiente: Abrojal-Los Pibes del indio, La Sombra-Narci, Los Cuervos-La 15, San Jorge-Manzone, Rex-Poli Agustoni, Los Caprichosos-Anfield Road, Los Tilos-Juventud Unida, Platense-Los Capri, Victoria DCP-Los Pibes de Las Vías y Los Pibes de Rex-1° de Mayo.