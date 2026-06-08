Bajo un cielo gris y una fina llovizna por momentos, en el sector destinado para deportes sobre arena del Polideportivo Municipal de Pilar, se desarrolló la Etapa Local del Beach Voley de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más importante de la provincia.

Como ya es costumbre con una disciplina en alza, fueron de la partida una gran cantidad de duplas provenientes de diferentes localidades del distrito, quienes volvieron a marcar el crecimiento que tiene esta disciplina en Pilar y el muy buen nivel de nuestros competidores.

“Arrancamos con la Etapa Local de la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses y lo hicimos con una disciplina que históricamente nos ha reportado grandes alegrías en esta competencia como es el beach voley. Fue una muy linda jornada, felicitamos a todos los participantes y a los ganadores les deseamos una gran Etapa Regional”, destacó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

Además, Trillo remarcó que “hubo duplas de numerosas instituciones del distrito y muchas de ellas estuvieron integradas por chicos y chicas que habitualmente concurren a nuestra Escuela Municipal de Voley y Beach Voley y también de nuestros Clubes Municipales”.

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Entre las damas, la victoria en la divisional Sub 16 se la adjudicó la dupla integrada por Candela Ruggieri y Teresa Carey, quienes ganaron con autoridad todos sus compromisos y avanzaron a la siguiente instancia del certamen.

En el cuadro masculino de esta misma divisional, la corona local quedó en poder de la pareja integrada por Jesús Santillán y Santino Córdoba, quienes vencieron por 2 a 0 en la final a la dupla del Instituto Parroquial de Pilar.

Finalmente, en la rama femenina de la categoría Sub 18 se impuso la dupla conformada por Kiara Ortigoza y Carmela Zárate, quienes exhibieron al muy buen nivel, triunfaron con solidez y quedaron a un paso de llegar a Mar del Plata.

Por su lado, en el cuadro masculino, que mostró notoria paridad y duelos más que interesantes, el título se lo llevó el equipo que alistó a Tiziano Saffer y Mateo Schroeder, que en el duelo por la corona se impuso sobre la pareja del club Presidente Derqui.

Todos los y las ganadoras se clasificaron para representar a Pilar en la Etapa Regional, en la que deberán toparse con los vencedores de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y San Andrés de Giles. Esa instancia aún no tiene sede ni fecha confirmada.

Agenda BA

La Etapa Local de los Juegos Bonaerenses continuará este martes 9, si las condiciones del clima lo permiten, con la disputa de la competencia de Hockey en la cancha sintética del Club Los Pinos. Por su parte, el miércoles 10 y el viernes 12 se llevará a cabo la competencia de Fútbol Playa en el Polideportivo Municipal de Pilar.