Este sábado 16 de mayo desde las 9, la Liga Municipal de Vóley comenzará a desandar una nueva temporada. En un microestadio “Ricardo Rusticucci” que seguramente lucirá repleto de jugadores, familias y simpatizantes de los clubes participantes, se disputarán los encuentros correspondientes a la 1° fecha de la edición 2026 de la competencia que es organizada por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Según se informó, durante esta temporada serán de la partida 16 entidades de diferentes localidades de nuestro distrito e incluso municipios vecinos, que presentarán más de 50 equipos divididos en tres categorías de ambas ramas: Sub 15, 17 y 19.

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“La Liga Municipal de Vóley es una de las competencias más tradicionales que se organizan desde Deportes y siempre es una alegría y un orgullo poder iniciar una nueva temporada. El deporte une a la comunidad, inculca valores y acompaña a las familias por eso estamos muy contentos de poder lanzar un nuevo año de este certamen”, señaló el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

Trillo destacó que “serán de la partida equipos de todos nuestros Clubes Municipales y de clubes e instituciones de nuestro distrito y partidos vecinos”, al tiempo que agradeció y “el permanente apoyo del intendente Federico Achával”.

En este 2026 serán de la partida los equipos de los Clubes Municipales Lagomarsino, Tribarrial, Presidente Derqui, Luchetti, Manuel Alberti, Peruzzotti, Del Viso, Astolfi/Manzone y el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”. También intervendrán Sinergia, el Centro de Educación Física (CEF) N° 98 de Pilar, 4 Pilares de Derqui, Gianti Voley de Luján, Sportivo Pilar, Capilla Racing Club y Savio.

Este año, la temporada de la Liga Municipal de Vóley se iniciará en el Microestadio “Ricardo Rusticucci” y constará de un campeonato largo. En ambas ramas, la acción estará dividida en tres categorías: Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

Arranque

El Microestadio “Rusticucci” dispondrá, como es habitual, de tres canchas para el desarrollo simultáneo de los encuentros. El primer tuno se abrirá a las 9 y la última tanda de cotejos comenzará a las 17.

En la categoría Sub 15 femenino chocarán Microestadio Rusticucci-Sinergia “A” (desde las 9), Sportivo Pilar-Club Municipal Del Viso (10), Club Municipal Lagomarsino-Capilla Racing Club (10), Club Municipal Tribarrial-Sinergia “B” (11) y Club Municipal Peruzzotti-Gianti Voley (16).

Por el Sub 17 femenino el programa de partidos incluye los duelos Club Municipal Luchetti-4 Pilares de Derqui (9), Lagomarsino-Sportivo (11), Alberti-Tribarrial (12), Racing-Sinergia (13), Club Municipal Derqui-Gianti (15) y Club Municipal Astolfi/Manzone-Rusticucci (16).

En la categoría Sub 19 femenino los partidos a disputarse serán Peruzzotti-Del Viso (12), Club Municipal Manuel Alberti-Savio (13), Sportivo-Rusticucci (14), Gianti-Lagomarsino (15), Sinergia-Derqui (15) y Astolfi/Manzone-Del Viso (17).

En la rama masculina, esta vez habrá actividad para las dos categorías más grandes. En el Sub 17 masculino se medirán Tribarrial-Derqui (10), Luchetti-Alberti (11), Rusticucci-Lagomarsino (15) y Gianti-Peruzzotti (16).

Finalmente, en la Sub 19 masculina, se verán las caras Lagomarsino-Sinergia (9), CEF N° 98-Derqui (12), Peruzzotti-Tribarrial (13), Alberti-Sportivo (14) y Rusticucci-Gianti (17).

