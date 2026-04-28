En el Campo de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata se llevó a cabo el Campeonato Provincial de la categoría U20 (válido para las clases 2007 a 2010) de atletismo, y los representantes de Pilar construyeron una gran actuación.

Es que los tres integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo que viajaron hasta la capital provincial ganaron sus pruebas, se coronaron campeones provinciales y se clasificaron para el Campeonato Nacional de la división.

Mateo Ivaldi hizo doblete al consagrarse como el mejor de la provincial en Lanzamiento de Disco y de Bala, Facundo Hamasaki se lució al quedarse con la medalla de oro en los 100 metros, en tanto Elina Donnewald se adjudicó el título en la prueba de Salto en Alto.

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“Para nosotros es una gran alegría y un orgullo que nuestra Escuela Municipal de Atletismo sea parte de este certamen provincial y, obviamente también, que nuestros representantes sean de los más destacados de la provincial”, resaltó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Con la conquista de estos títulos provinciales y las marcas conseguidas, los tres representantes pilarenses se hicieron de un lugar en el Seleccionado de la provincia de Buenos Aires que participará del Campeonato Nacional a desarrollarse el 9 y 10 de mayo en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

Los tres nuevos monarcas bonaerenses son parte de la Escuela Municipal d Atletismo, que es gratuita, depende de la dirección general de Deportes y desarrollada sus clases en el Polideportivo Municipal de Pilar. Los profesores son Valeria Paz y Pablo Chionetti.

De oro

Mateo Ivaldi se convirtió en uno de los dominadores de los lanzamientos del Campeonato Provincial e hizo un notable doblete al quedarse con los títulos bonaerenses de las pruebas de Bala y Disco.

En el Lanzamiento de Disco, Mateo, que concurre al Instituto Madre del Divino Pastor, metió un mejor disparo de 34,97 metros y se aseguró la medalla de oro, siendo el único clasificado de la prueba al Nacional. En la segunda posición culminó Benició González del Luján Club con 33,95 metros y Tercero acabó Leandro Nubile (EMAZA) con 32,90 metros.

Por su parte, Ivaldi repitió el oro en el Lanzamiento de Bala, competencia en la que se impuso con un registro de 11,43 metros que lo alejó de todos sus oponentes. Al segundo escalón del podio se subió Leandro Nubile, siendo los únicos dos atletas con marca válida.

Como siempre, una de las pruebas más esperadas fue la de los 100 metros y en ella reinó el pilarense Facundo Hamasaki, que de esta forma se ratificó como el joven más veloz de la provincial.

Facundo, que también es alumno del Instituto Madre del Divino Pastor, clavó 11,32 segundos en su serie y en la final paró los relojes en 11,26 segundos para aferrarse a la victoria y el título el podio lo completaron Diego Teijeiro con 11,31 y Brandon Montiel con 11,38 segundos.

Hamasaki ya había mostrado todo su potencial en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses de 2024, cuando se quedó con la medalla de oro.

Finalmente, en la prueba de Salto en Alto femenino, Elina Donnewald materializó una estupenda producción y venció en el marco de una prueba de extrema paridad. Alcanzó una altura1,50 metros e igualó el primer lugar con Ainhoa Di Menna.

En la Segunda posición empataron Ana Rivera y Jazmín Acevedo con 1,45 metros, en tanto el bronce se lo llevó la nicoleña Renata Dentis.

Escuela Municipal de Atletismo

La Escuela Municipal de Atletismo es gratuita y funciona los lunes, martes y jueves desde las 17 en el Polideportivo Municipal de Pilar.

Las clases son dictadas por los profesores Valeria Paz y Pablo Chionetti y pueden participar vecinos y vecinas a partir de los 6 años y sin límite de edad.

La Escuela de Mini Atletismo (6 a 11 años) dicta sus clases los lunes y miércoles a las 17.30 y los jueves a las 17, mientras que la Escuela Municipal de Atletismo desarrolla sus entrenamientos los lunes y jueves a las 18 y los martes a las 17. Los interesados deben acercarse en los días y horarios de las prácticas.