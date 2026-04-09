La escudería francesa Alpine compartió un video en el que mostró el Fórmula 1 que usará el argentino Franco Colapinto durante la exhibición que dará en Buenos Aires.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Alpine publicó el video en sus redes sociales donde se ve cómo los miembros del equipo guardan el monoplaza junto con el siguiente mensaje: “Tenemos una entrega especial a Buenos Aires”.

En la exhibición, que será el próximo 26 de abril, Colapinto conducirá un Lotus E20 del 2012 con un motor Renault V8 que contará con la estética del Alpine actual. Será la primera vez en más de una década que un auto de Fórmula 1 circule por las calles porteñas.

Durante la muestra, Colapinto recorrerá diversos tramos de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, para convertirse además en el primer argentino en manejar un F1 en este tipo de exhibiciones en Buenos Aires.

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