La ajedrecista pilarense Candela Francisco Guecamburu (19) se consagró campeona del Panamericano Sub 20 Absoluto, disputado en San Pedro Sula, Honduras.

Fue la única mujer entre los 62 participantes del certamen y cerró su participación invicta, con seis triunfos y tres tablas, para sumar 7,5 puntos sobre 9 posibles.

Candela abrió el torneo con cuatro triunfos consecutivos: ante el hondureño Víctor Puerto, el peruano Héctor Manuel Huallpa Fernández, el jamaiquino Jaden Shaw y el brasileño Stefan Moisei Vieira Lima.

Luego igualó con el mexicano Santiago Zacarías Rodríguez y volvió a ganar frente a dos representantes de El Salvador, Carlos Roberto Ibarra y Santiago José Guevara Ruiz.

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En la octava ronda, considerada su mejor partida del certamen, derrotó al peruano Fabián Ricardo Reyes Zavaleta con una combinación de medio juego que incluyó la entrega de un caballo para forzar el ataque. Ese resultado la dejó como única líder antes de la última fecha.

En la definición, se cruzó con su escolta, el estadounidense Narayan Venkatesh —segundo preclasificado del torneo, mientras que Candela partía en el quinto lugar—, quien necesitaba ganarle para quedarse con el título. La partida terminó en tablas y selló el campeonato para la jugadora de Pilar, que superó a Venkatesh por medio punto en la tabla general.

Título continental, IM y primera norma de GM

Según el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), consagrarse campeona del regional Sub 20 Absoluto le dio a Candela, de manera directa, el título de Maestra Internacional (IM). A eso se sumó su primera norma de Gran Maestra (GM), un paso clave rumbo al máximo título del ajedrez mundial.

De un tablero de Papá Noel a la elite continental

Candela Belén Francisco Guecamburu nació el 14 de agosto de 2006 en Pilar. Empezó a jugar a los 9 años de manera casual, cuando recibió como regalo navideño un tablero con sus 32 piezas. El entusiasmo la llevó a sumarse a un taller municipal de ajedrez en Villa Rosa, y desde ahí encadenó títulos nacionales en Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18.

A los 16 años ya era campeona continental absoluta en La Habana, Cuba. Ese mismo año, en México, se consagró Campeona Mundial Juvenil Sub-20 de forma invicta, un logro que la convirtió en la primera mujer argentina en ganar un título mundial juvenil de ajedrez y en la tercera persona del país en lograrlo, detrás de Oscar Panno (1953) y Carlos Bielicki (1959).

Otra argentina en lo más alto

El podio panamericano también tuvo otra cara albiceleste: la salteña Karen Nerina Gaite se quedó con el título en la categoría Femenino, también con 7,5 puntos sobre nueve, y obtuvo el título de Maestra Internacional Femenina (WIM) junto a una norma de Gran Maestra Femenina (WGM).