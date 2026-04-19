El intendente Federico Achával acompañó a los chicos y jóvenes de todo el distrito, en un encuentro deportivo en el Microestadio Municipal Rusticucci.

Allí, una gran cantidad de familias de todo Pilar pudieron disfrutar y compartir una jornada dedicada al deporte.

“Hoy en el Microestadio de Pilar compartimos un sábado lleno de actividades para todos. Este es un espacio que abre sus puertas durante todo el año para que los pilarenses puedan vivirlo y disfrutarlo”, expuso el mandatario local.

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Durante la jornada, los vecinos y vecinas pudieron disfrutar de una nueva fecha de las Ligas Municipales de Voley y Hockey, la Liga Inclusiva de Fútbol y de otras actividades deportivas que se realizaron en el Microestadio.

Además, chicos y chicas de todo el distrito se acercaron para realizar sus aptos físicos.

“Vamos a seguir generando espacios que fomenten el deporte, porque une, integra y transmite valores fundamentales para una vida más saludable”, cerró el intendente.