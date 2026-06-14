El intendente Federico Achával acompañó a los deportistas que participaron de una nueva fecha de la Liga de Fútbol Inclusiva de las Olimpiadas Especiales.

La jornada, que tuvo lugar en el Microestadio Municipal Rusticucci, contó con la presencia de más de más de 1800 jóvenes y adultos de clubes e instituciones de toda la provincia de Buenos Aires.

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Junto a los deportistas, Achával expresó: "Hoy en el Microestadio acompañamos la Liga de Fútbol Inclusiva Municipal, donde chicos y chicas de todos nuestros barrios tienen la posibilidad de hacer deporte y demostrar lo importante que es no bajar los brazos".

"En Pilar fomentamos el deporte porque es una herramienta que une, integra y genera igualdad de oportunidades", remarcó.

“De esta manera, el municipio sigue acompañando espacios de deporte para toda la comunidad”, destacaron desde la Comuna.

Este evento deportivo, que este año se disputa nuevamente en Pilar, reúne a 18 equipos masculinos y femeninos de distintos distritos bonaerenses.

“Vamos a seguir acompañando espacios como estos, que permiten que los jóvenes puedan formarse a través de los valores del deporte”, cerró el intendente.

Actividades en el Club Lagomarsino

Por otra parte, el Municipio sigue generando iniciativas de aprendizaje para jóvenes en los espacios de encuentro como los ocho clubes municipales.

Allí, la comunidad disfruta de propuestas deportivas, culturales, tecnológicas y de innovación para todas las edades.

En ese marco, el secretario de Gobierno Santiago Laurent visitó el Club Municipal Lagomarsino donde compartió una nueva jornada de encuentro en la que jóvenes de la localidad participaron de un taller con drones, un espacio que los acerca a nuevas herramientas y experiencias con la tecnología para que puedan aprender, desarrollar sus habilidades y tener más oportunidades.





