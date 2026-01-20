El intendente Federico Achával visitó a los chicos y chicas que asisten al Club Municipal Del Viso en el marco del programa Escuelas Abiertas en Verano, una iniciativa que permite que los estudiantes de las escuelas de todo Pilar compartan en los clubes municipales distintas actividades al aire libre, con juegos, deportes y pileta.

Durante su visita, el jefe comunal señaló: “El verano se vive con todo en Pilar, en los ocho clubes municipales que soñamos e hicimos realidad, y reciben todo el año a la comunidad".

En ese marco, expresó que “es una alegría ver los clubes llenos de chicos y chicas disfrutando de las vacaciones con amigos y practicando distintos deportes y actividades recreativas al aire libre".

Junto al intendente también estuvieron en Del Viso la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el titular de Educación, Damián Espíndola.

Las escuelas Abiertas en Verano

La iniciativa cuenta con el impulso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se extiende en los 135 municipios.

En total, el programa cuenta con más de 1.700 sedes en toda la provincia donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas y culturales para niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

En esta edición participan más de 223.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar. La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación, la alimentación y la recreación.