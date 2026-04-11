El intendente Federico Achával acompañó a las familias y deportistas que participaron de una jornada deportiva en el Club Municipal Del Viso, en el marco de una nueva fecha de la Liga de Futsal Municipal.

La actividad reunió a vecinos de la localidad que forman parte de este espacio dedicado al deporte y la recreación.

Durante la visita, el jefe comunal recorrió las instalaciones y compartió momentos con los equipos que compiten en la liga, además de dialogar con quienes utilizan el predio de manera cotidiana.

El club forma parte de la red de espacios impulsados por el municipio para fomentar la práctica deportiva y la integración comunitaria.

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Actividad deportiva y participación vecinal

La jornada contó con una importante convocatoria de familias y deportistas que se acercaron a presenciar los partidos y participar de las distintas propuestas que se desarrollan en el lugar.

La Liga Municipal de Futsal es una de las iniciativas que convoca a equipos de diferentes barrios y promueve la actividad física en distintos grupos etarios.

En ese contexto, Achával expresó: “Es una gran alegría acompañar a los deportistas de la Liga Municipal de Futsal y las distintas propuestas deportivas que se ofrecen todos los días en este lugar".

Infraestructura y espacios comunitarios

En relación a la política deportiva del distrito, el intendente también remarcó la importancia de estos ámbitos para el encuentro social. “Construimos 8 clubes municipales porque queremos que las familias tengan espacios para encontrarse, compartir y disfrutar en comunidad”, sostuvo.

Los clubes municipales funcionan como puntos de encuentro en distintos barrios del distrito, donde se desarrollan actividades deportivas, recreativas y sociales orientadas a fortalecer el entramado comunitario.